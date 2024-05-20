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Новая школа появится в жилом комплексе «1-й Шереметьевский»

20 мая 2024, 09:28
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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В ЖК «1-й Шереметьевский» начали строительство общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В Химках началось строительство школы на 1 100 мест. Строители уже начали котлованные работы.

«Четырехэтажная школа расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала — для старшей и начальной школы, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки: футбольное поле, зоны для воркаута, места для игр в баскетбол и игр младшеклассников. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной», — поделились в министерстве.



Полностью жилой комплекс будет готов в 2028 году.

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Новый жилкомплекс «Живописный» строится в Ленинском округе
20 мая 2024, 10:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье строят ЖК «Живописный». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый ЖК будет построен как гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры в Ленинском городском округе.

«В настоящий момент ведется строительство корпуса № 2: на финальной стадии устройство монолитных конструкций и наружная кладка. Ведутся работы по монтажу лифтов, кровли, фасадных систем. Продолжаются остекление, отделка мест общего пользования. Завершатся устройство наружных инженерных сетей», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что три корпуса ЖК уже полностью построены и введены в эксплуатацию.

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Новая школа появится в жилом комплексе «1-й Шереметьевский»
#строительство
#жк
#ленинский городской округ
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В Москве и Подмосковье изменилась стоимость проезда в пригородных поездах
20 мая 2024, 10:01

Фото: пресс-служба ЦППК

Сегодня изменились цены на проезд в пригородных поездах по Москве и Московской области. Железнодорожный тариф станет дифференцированным, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
«В пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету фиксированная – 55 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковье, в том числе в столицу и обратно, стоимость будет складываться так: 40 рублей – за первую тарифную зону в маршруте; 34 рублей – для второй зоны и далее. Цена проезда по МЦД с пересадкой на метро при оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в Центральной зоне составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля. Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля», – говорится в сообщении.
Изменение тарифов также коснётся абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

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#проезд
#московская область
#подмосковье
#поезда
#тариф
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Загруженность подмосковных дорог утром 20 мая составила два балла
20 мая 2024, 09:55

Фото: пресс-служба ЦППК

Всего на два балла оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 мая, при этом на одной федеральной трассе, а также на трёх шоссе, отмечаются затруднения при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга», а также Щёлковском, Пятницком и Носовихинском шоссе», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Московской области зафиксировано свыше 666 тысяч машин, что на два процента меньше средних значений предыдущего месяца.

Областной Минтранс призвал водителей быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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Губернатор Воробьёв поздравил с десятилетием телеканал «360»
20 мая 2024, 09:27

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Подмосковному телеканалу «360» исполнилось десять лет со дня открытие, коллектив СМИ поздравил с юбилеем губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги. Но самое главное – что дальше, каким будет канал, какую миссию вы несете, какое добро, пользу, что является главным в вашей деятельности. Спасибо, что находитесь в поиске, всё время ищете что-то новое», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за помощь в создании телеканала.

В настоящее время телеканал «360» является крупной региональной медиакомпанией с охватом около 90 млн человек. Аудитория электронных площадок телеканала превышает два с половиной миллиона человек. О том, что привело «360» к успеху, рассказал его бывший генеральный директор Вячеслав Духин, сейчас занимающий должность зампреда областного правительства.

«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета. (…) Телеканал «360» — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята, и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются», — сказал Духин.
Использование самых современных форматов, постоянный поиск способов расширить взаимодействие с аудиторией и сейчас является одной из важных составляющих работы «360», отметил генеральный директор телеканала Алексей Каклюгин.

«Мы стараемся показывать что-то новое, современное. Мы хотим создавать новые форматы, делать не только новости, но и каким-то способом вовлекать людей, чтобы они получали обратную связь», — заявил Каклюгин.
За годы работы телеканал был удостоен ряда профессиональных наград, в их числе премии «Рунета», «Золотая кнопка YouTube», «Большая цифра», «ТЭФИ-капитал», а также шесть премий «ТЭФИ».

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#подмосковье
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В России активно развивается программа долгосрочных сбережений
20 мая 2024, 08:37

Фото: istockphoto / Alexey Krukovsky

Все желающие с этого года в России активно заработала программа долгосрочных сбережений. О её преимуществах рассказали в Минфин России.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.

«Тема пенсионного обеспечения и формирования долгосрочных сбережений вызывает у некоторых людей сомнения. Этот инструмент позволяет накопить себе на будущее потребление, и чтобы была финансовая возможность обеспечивать свое личное качество жизни абсолютно без рисков с точки зрения потерь этих денег. И более того, получить возможность финансовой поддержки со стороны государства. Это снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, что кажется очень важным», — поделился президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

В рамках программы все желающие смогут получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.

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Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией
Эксперт Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС
20 мая 2024, 08:05

Фото: iStock/artoleshko

Аферисты начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают им пройти флюорографию в поликлинике за счет средств ОМС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга.
Он рассказал, что звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием. Для подтверждения этого просит назвать код из СМС. Аферистам он может понадобиться, чтобы осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты. Кроме этого, код также могут использовать для авторизации на «Госуслугах». Там мошенники могут оформить заявку на получение микрозайма.

Ранее бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА Новости рассказал, что аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал создавать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где есть такая возможность.

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Крупные антитеррористические учения пройдут на территории России
МЧС: 20 мая по всей России состоятся крупные антитеррористические учения
20 мая 2024, 01:41

Фото: iStock/DmyTo

Масштабные антитеррористические учения пройдут в учебных заведениях и местах массового отдыха во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что они состоятся 20 мая. В обсуждении организационных вопросов приняли участие глава МЧС Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов. Куренков подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства. Он подчеркнул, что они нуждаются в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими органами власти.

Ранее, 6 мая, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти мероприятия станут ответом на угрозы западных лидеров в адрес России. Министерство обороны заявило, что цель – поддержать готовность личного состава и оборудования для обеспечения целостности и суверенитета территории страны.

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Симоньян назвала достойную зарплату для генерала
Симоньян: российским генералам следует платить миллион рублей
20 мая 2024, 01:34

Фото: сайт Кремля

Российским генералам необходимо платить миллион рублей, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион?» – задалась вопросом журналистка.

По ее словам, если государственный бюджет будет выделен надлежащим образом, денег будет достаточно для выплаты такой зарплаты.

Симоньян добавила, что речь ведется обо «всех людях в погонах». Также она отметила необходимость «справедливизации» распределения доходов и расходов.

Ранее главный редактор RT назвала людей в погонах элитой России.

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Фигуранты дела о «Крокусе» обжаловали продление ареста
20 мая 2024, 00:51

Фото: iStock/artisteer

В Басманный суд поступила жалоба на продление ареста обвиняемым по делу о теракте в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла». Как следует из материалов дела, Джумохон Курбонов*, Мухаммад Зоир Шарипзоде*, Назримад Лутфуллои* и Якубджон Юсуфзоде* решили обжаловать продление ареста.
16 мая Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам до 22 августа.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Sumbol, но были задержан в Брянской области.

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*Внесены в реестр террористов
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