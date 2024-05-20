Новая школа появится в жилом комплексе «1-й Шереметьевский»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «1-й Шереметьевский» начали строительство общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В Химках началось строительство школы на 1 100 мест. Строители уже начали котлованные работы.
Полностью жилой комплекс будет готов в 2028 году.
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«Четырехэтажная школа расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала — для старшей и начальной школы, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки: футбольное поле, зоны для воркаута, места для игр в баскетбол и игр младшеклассников. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной», — поделились в министерстве.
Полностью жилой комплекс будет готов в 2028 году.
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Мира Полтева