В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Одинцовском городском округе рассчитывают в 2024-2025 годах ввести в эксплуатацию ещё пять поликлиник. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Планируется достроить и ввести в эксплуатацию пять поликлиник – в посёлке Заречье, селе Ромашково, Звенигороде, жилых комплексах «Одинцово-1» и «Гусарская Баллада». А в посёлке Дубки начнёт работу новый фельдшерско-акушерский пункт», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.Андрей Иванов также доложил губернатору, что продолжается капремонт социальных объектов. Работы идут в стационаре Перхушковской больницы и в хирургическом корпусе Одинцовской больницы.
За последние пять лет в сфере здравоохранения было построено шесть поликлиник и три офиса врача общей практики. Самая большая из новых поликлиник, на 1,5 тыс. посещений в смену, заработала в Одинцове.
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Лора Луганская