Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа

В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа

03 сентября 2024, 15:34
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В жилищном комплексе «Пятницкие кварталы», который находится ​рядом с деревней Сабурово под Краснокорском, начался первый учебный год в новой школе.
Учебное заведение построили в рамках национального проекта «Образование». Четырёхэтажное здание рассчитано на 825 учеников и имеет площадь более 15 000 м2.

В школе есть не только учебные классы, но и библиотечно-информационный центр, IT-полигон, два больших многофункциональных спортзала, столовая, а также актовый зал, который вмещает себя 300 человек.



Новое здание оборудовано не только изнутри: на территории школы построили детские и спортивные площадки, пространство для проведения мероприятий и зону отдыха.

Читайте также:

В Мытищах открыли четыре новые школы

В Подмосковье открылось 40 капитально отремонтированных школ

В Жуковском открыли новую школу более чем на 1,4 мест
#школы
#образование
#здание
#жк
#площадки
#подмосковье
Россияне раскрыли, как начальство влияет на их настроение
Опрос: Около трети россиян начальство никогда не портит настроение
03 сентября 2024, 15:45

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.
При этом 12% респондентов заявили, что у них ежедневно портится настроение из-за общения с начальством, у 11% это происходит несколько раз в неделю, у 22% — несколько раз в месяц, у 20% — несколько раз в год.

Причинами тому опрошенные назвали неумение планировать задачи, перекладывание ответственности на подчинённых и необоснованную критику.

«За странное или сумбурное поведение проголосовали 34% участников исследования, за частую смену руководства — 28%, за крики — 20%», — приводит RT результаты исследования.

До этого астролог Наталья Шевченко перечислила знаки зодиака, которым очень сложно даётся работа в команде. К ним она отнесла Скорпионов, Дев и Водолеев. Так, по её словам, Скорпионы любят всё контролировать и их авторитаризм отталкивает от себя, а Водолеи слишком поверхностно могут относится к должностным обязанностям.

«Девы критичны к другим, уперты в своем мнении и сложно идут на компромиссы. Они фокусируют внимание команды на выхолащивании мелочей, из-за чего на стратегические действия не остается времени и сил», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шевченко.

Ранее исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.

Читайте также:

В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу

Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне

Стало известно, что россияне чаще всего забывают в путешествии
#работа
#выплаты
#знаки
#исследование
#it
#россияне
#профессии
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
03 сентября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался академик Игорь Спасский, долгое время работавший на посту генерального конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Он ушёл из жизни на 98-м году жизни.
Сначала сообщение об этом появилось в сообществе ветеранов-подводником. Затем факт кончины академика подтвердили «Российской газете» в конструкторском бюро. О дне и месте прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга и месте его захоронения будет сообщено дополнительно. Соболезнования в связи с кончиной Спасского выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В разработке подводных лодок Игорь Спасский участвовал с 1950 года. Всего по его проектам построены 187 субмарин. ЦКБ МТ «Рубин» он возглавлял с 1974 года. Также академик публиковал научные работы по теории строительства и устройства подводных лодок.

Читайте также:

Умер главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга

В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко
#губернатор
#соболезнования
#строительство
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в дни выборов откроют горячую линию по соблюдению прав избирателей
03 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в Московской области в дни выборов в органы местного самоуправления — с 6 по 8 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, касающимся избирательного права. Они компетентны и готовы оказать необходимую помощь», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Телефон горячей линии: 7-498-602-32-20.

Выборы в окружные Советы депутатов будут проходит в 25 муниципалитетах Московской области, кроме того, ещё в трёх округах состоятся довыборы. Общее число избирателей составит свыше двух с половиной миллионов человек.

Читайте также:

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах
#ирина фаевская
#выборы
#горячая линия
#избиратели
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-сотрудник Telegram Розенберг заявил о возможности Дурова сбежать из ЕС
03 сентября 2024, 15:13

Фото: iStock/IgorIgorevich

Бывший директор особых направлений мессенджера Telegram Антон Розенберг заявил о том, что российский предприниматель Павел Дуров может покинуть территорию Евросоюза.
По его мнению, покинуть ЕС даже в положении Дурова не настолько сложно.

«Если же он останется во Франции, то по результатам расследования должен будет состояться суд. Но, говорят, во Франции это дело может занять не один год», — добавил в беседе с RT Розенберг.

До этого внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль в комментарии ареста Дурова заявлял, что власти Франции таким образом пытаются цензурировать Telegram. Как передают argumenti.ru, в интервью российскими СМИ он назвал сами обстоятельства задержания странными.

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова.

Читайте также:

Клименко: История Telegram не заканчивается на Дурове

Французская прокуратура сообщила, сколько продлится расследование по Дурову

Лавров назвал причину ареста Дурова
#суд
#дело
#прокуратура
#сми
#мнение
#интервью
#telegram
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах открыли четыре новые школы
03 сентября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи прошли торжественные линейки в новых школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Речь идёт о школе № 36 в ЖК «Скандинавский» в деревне Бородино, новом корпусе школы № 14 в Рупасовском переулке, новом корпусе многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в ЖК «Новое Медведково» – самом большом образовательном учреждении на территории округа, рассчитанном на 1735 мест, а также второй по проектной мощности школе, вошедшей в образовательный кластер школы № 32, в ЖК «Ярославский», – говорится в сообщении.
Новое учебное заведение в деревне Бородино на 500 мест стало частью единого образовательного комплекса № 36 «Новые горизонты». Замглавы городского округа Мытищи Павел Нуштаев, поздравляя с его открытием, пожелал ребятам успехов в учёбе, чтобы в будущем стать достойными гражданами.

Педагогический и ученический состав новой школы поздравила первый замглавы городского округа Мытищи Людмила Иванова.
«Сегодня свои двери открыла новая, современная школа. Я надеюсь, что всем здесь будет уютно, тепло и комфортно. Первоклассникам желаю новых друзей, отличных оценок и исполнения всех желаний, педагогам – творчества, терпения, сил и новых свершений», – отметила Иванова.
К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Читайте также:

Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке

Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников

Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы
#подмосковье
#мытищи
#московская область
#школы
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина
03 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/Pirotehnik

Право на получение бесплатных земельных участков имеют около 200 многодетных семей, проживающих в городском округе Клин, теперь у них есть возможность получить вместо участка выплату, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейчас на учёте в Клину стоит порядка 200 многодетных семей. Они могут получить деньги как альтернативу земельному участку. Для этого нужно подать заявку через региональный портал госуслуг, опция называется «Единовременная выплата взамен земельного участка». Услуга предоставляется бесплатно», — отметила глава округа Клин Алёна Сокольская.
Возможность получить выплату вместо земельного участка появилась благодаря изменению в подмосковном законе «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Новая редакция закона действует с 11 июля текущего года.

Читайте также:

Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе

В деревне Кузнецово под Клином построили котельную

Педагог детской школы искусств в Клину получила почётное звание
#клин
#многодетная семья
#земельные участки
#выплаты
#алёна сокольская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском округе почтили память офицера, погибшего в Беслане
03 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Память офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова, погибшего в Беслане, почтили в Раменском округе, могилу героя посетили участники Раменского отделения организации «Боевое братство», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятие состоялось в День солидарности борьбы с терроризмом. Традиционно оно включает в себя также мемориальную линейку, которую проводят в Юровской школе, где учился Михаил Кузнецов», — отмечается в сообщении.

Михаил Кузнецов погиб 3 сентября 2004 года, спасая заложников школы № 1 в Беслане. Он эвакуировал в безопасное место 20 человек. Выполняя свой долг, майор Кузнецов получил множественные ранения несовместимые с жизнью. Герой награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени посмертно.

Читайте также:

Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников

Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа

Житель Раменского вошёл Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией
#патриотизм
#раменский городской округ
#раменское
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открылось 40 капитально отремонтированных школ
03 сентября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Сорок школ открылось после капитального ремонта в Московской области с началом учебного года, обновления коснулись не только зданий и помещений, но и технической оснащённости учебных заведений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Обновлённые школы предлагают современное оборудование для обучения и развития детей. К примеру, школы оснащены новыми партами и интерактивными досками. Инновационные технологии создают стимулы для более глубокого погружения в учебный процесс», — говорится в сообщении.
В министерстве особо отметили, что в ходе капремонта в зданиях школ улучшили системы отопления и вентиляции, благодаря чему находиться там стало более комфортно и безопасно.

Читайте также:

Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»

Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы

Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
#капремонт
#капитальный ремонт
#минстройкомплекс мо
#школы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приём заявок на национальную премию «Патриот» продлится до конца сентября
03 сентября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Национальную премию «Патриот» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, заявки принимаются до 30 сентября включительно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Премия проводится с 2020 года, она направлена на выявление лучших проектов в сфере патриотического воспитания. Её целью является также признание заслуг организаций и граждан за вклад в систему патриотического воспитания России и продвижение патриотической повестки за рубежом», — говорится в сообщении.
В 2024 году премия будет вручаться по одиннадцати номинациям в таких областях как наука, образование, семейные ценности, культура, служение и пр. Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Патриот года».

Подробная информация о премии размещена на сайте проекта.

Читайте также:

Детей из Подмосковья приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД

Приём заявок на программу «Герои молодёжи» завершится 9 сентября

Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон
#патриотизм
#конкурс
#премия
#молодёжь
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф