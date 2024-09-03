В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
В жилищном комплексе «Пятницкие кварталы», который находится рядом с деревней Сабурово под Краснокорском, начался первый учебный год в новой школе.
Учебное заведение построили в рамках национального проекта «Образование». Четырёхэтажное здание рассчитано на 825 учеников и имеет площадь более 15 000 м2.
В школе есть не только учебные классы, но и библиотечно-информационный центр, IT-полигон, два больших многофункциональных спортзала, столовая, а также актовый зал, который вмещает себя 300 человек.
Новое здание оборудовано не только изнутри: на территории школы построили детские и спортивные площадки, пространство для проведения мероприятий и зону отдыха.
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В школе есть не только учебные классы, но и библиотечно-информационный центр, IT-полигон, два больших многофункциональных спортзала, столовая, а также актовый зал, который вмещает себя 300 человек.
Новое здание оборудовано не только изнутри: на территории школы построили детские и спортивные площадки, пространство для проведения мероприятий и зону отдыха.
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Дайана Хусинова