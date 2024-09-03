В Подмосковье открылось 40 капитально отремонтированных школ

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Сорок школ открылось после капитального ремонта в Московской области с началом учебного года, обновления коснулись не только зданий и помещений, но и технической оснащённости учебных заведений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Обновлённые школы предлагают современное оборудование для обучения и развития детей. К примеру, школы оснащены новыми партами и интерактивными досками. Инновационные технологии создают стимулы для более глубокого погружения в учебный процесс», — говорится в сообщении.В министерстве особо отметили, что в ходе капремонта в зданиях школ улучшили системы отопления и вентиляции, благодаря чему находиться там стало более комфортно и безопасно.
Читайте также:
Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
Добрая традиция: подмосковных школьников угостили мороженым в первый день учёбы
Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
Лев Каштанов