В Жуковском открыли новую школу более чем на 1,4 мест

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском торжественно открыли школу-новостройку в микрорайоне № 5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В новое здание переехала школа №10. В этом году там будут учиться 1420 учеников, в том числе 188 первоклассников.
Строительство школы заняло около 1,5 лет. В четырёхэтажном здании расположены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовая с пищеблоком также на 400 мест.
По случаю открытия школы в Жуковском состоялось торжественное мероприятие, которое посетили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутат Госдумы Роман Терюшков и другие.
Читайте также:
Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке
Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
«Для Жуковского это очень радостный день. Поздравляю юных жуковчан, их родителей и педагогов с этим замечательным событием! Школа большая, площадью почти 17 тыс. кв. м, современная. Она оснащена новым оборудованием и мебелью. Уверен, в ней будет комфортно, и ученикам, и педагогам», – сказал города Борис Аубакиров.
Строительство школы заняло около 1,5 лет. В четырёхэтажном здании расположены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовая с пищеблоком также на 400 мест.
По случаю открытия школы в Жуковском состоялось торжественное мероприятие, которое посетили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутат Госдумы Роман Терюшков и другие.
Читайте также:
Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке
Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
Лора Луганская