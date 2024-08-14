Строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» завершат до конца года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Бассейн возводят в реабилитационном центре «Ясенки» в поселении Вороновское в Новой Москве, работы ведутся при поддержке губернатора и правительства Московской области. Сдать бассейн в эксплуатацию должны до конца декабря текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«В настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне первого этажа здания, а также устройство наружных инженерных сетей. В строительстве задействовано 28 человек и две единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Согласно проекту, в здании будет размещаться основная чаша бассейна, акватренажёры, медпункт, тренерская, а также административные и различные вспомогательные помещения. Кроме того, будет построен тёплый переход к блоку бассейна от лечебного корпуса.
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