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Строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» завершат до конца года

14 августа 2024, 14:18
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Бассейн возводят в реабилитационном центре «Ясенки» в поселении Вороновское в Новой Москве, работы ведутся при поддержке губернатора и правительства Московской области. Сдать бассейн в эксплуатацию должны до конца декабря текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.


«В настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне первого этажа здания, а также устройство наружных инженерных сетей. В строительстве задействовано 28 человек и две единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в здании будет размещаться основная чаша бассейна, акватренажёры, медпункт, тренерская, а также административные и различные вспомогательные помещения. Кроме того, будет построен тёплый переход к блоку бассейна от лечебного корпуса.

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#строительство
#бассейн
#министерство строительного комплекса мо
#реабилитация
В Дубне обновят пять детских площадок
14 августа 2024, 14:52

Фото пресс-служба администрации г.о. Дубна

Современные безопасные детские площадки обустроят на пяти локациях в Дубне, в настоящее время ведётся ликвидация старых игровых конструкций, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Демонтаж старых игровых площадок уже начался. Не переживайте, скоро установим новые», — написал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своём Telegram-канале.
Современные детские площадки установят у домов №№3, 3А и 5 по улице Энтузиастов, у дома №18 по улице Карла Маркса и домов №№4/18А и 4/18Б по улице Володарского, рядом с домом №30 по Центральной улице и у домов №№3 и 5 на Тверской улице. Кроме того, в рамках областной программы будет обновлена популярная детская площадка, расположенная вдоль улицы Макаренко в лесопарковой зоне.

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#дубна
#максим тихомиров
#детские площадки
#детские игровые площадки
#благоустройство
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СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофееву
14 августа 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственный комитет РФ смягчил обвинение в адрес бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) министерства обороны полковника Ильи Тимофеева. Уголовное дело вернулось в военный следственный орган на доследование.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, из обвинения офицера следователи исключили злоупотребление должностными полномочиями, предоставив полковнику в этой части право на реабилитацию. По этой статье уголовное преследование в отношении Тимофеева прекращено.

В последней редакции в обвинении полковника Тимофеева фигурирует часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Сам Тимофеев свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признал и настаивает на своей полной невиновности.

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#следователи
#ук
#право
#рф
#взятка
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Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
14 августа 2024, 14:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гуманитарную помощь в Подмосковье для жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области собирают в 85 волонтёрских пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Акцию «Курск, мы рядом» организовали в регионе «Волонтёры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Для курян собирают медикаменты, сухие пайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду, мелкую бытовую технику, электроприборы и генераторы», – рассказали в пресс-службе.
Все желающие могут прийти в один из 85 волонтёрских пунктов. Выбрать ближайший можно по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Собранный груз доставляют в распределительный центр в Балашихе, а оттуда – в Курскую область.

Оказать помощь могут и представители бизнеса. Для этого надо написать волонтёрам на адрес электронной почты info@volontermo.ru или в сообщество движения в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, жители могут сделать пожертвование на сайте «Волонтёров Подмосковья».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что в Московской области уже приняли 860 жителей Курской области, большинство из которых – дети.

Также в Курскую область отправились на помощь коллегам врачей из Подмосковья и шесть бригад скорой помощи.

Тем временем в Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших курян и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области, звонить нужно на номер: 7 (800) 550-50-30.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#курская область
#гуманитарная помощь
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
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Лето опять на первом плане? Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик Шувалов: в Москву и область возвращается лето
14 августа 2024, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Прошедшее похолодание задало для жителей Москвы и Подмосковья осеннее настроение, однако погода всё же решила порадовать нас.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что нет ни малейшего сомнения в том, что лето возвращается.
«Лето опять на первом плане. До пятницы включительно будет максимально 22-23 градуса, а в субботу и воскресенье — до 25 градусов. Выше этой отметки прогнозируется температура в понедельник и во вторник, но я бы пока не торопился, потому что там могут подойти дожди», — сообщил синоптик.

Он добавил, что конец недели будет благоприятный и теплый, однако утром температура будет 10-12 градусов, что соответствует августовской норме.

Также Александр Шувалов рассказал, какая погода в других регионах России.

«Точно не стоит завидовать Уралу (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), потому что там на неделю дожди, холод, северный ветер и 15-17 градусов. Не совсем августовская погода. Более прилично на этом фоне выглядит Юг Западной Сибири — будет около 25 градусов, но с сильными дождями. На Юго-Европейской территории прогнозируется хорошая погода: максимум — 30-31 градус. На курортах Черного моря — 25-28 градусов», — сказал собеседник.

По его мнению, «райским местечком» можно считать Мурманск, где температура продержится от 21 до 25 градусов.

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#тепло
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В Раменском выполнили годовую программу по благоустройству дворов
14 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Выполнение годовой программы по комплексному благоустройству дворов завершили в Раменском городском округе, в список вошло 12 локаций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Благоустройство дворов включает установку спортивных и детских площадок, асфальтирование внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, организацию парковочных мест, озеленение территории, а также установку лавочек, дополнительных урн и обустройство уличного освещения на придомовой территории», — отметил замглавы областного министерства Всеволод Волосевич.
Отмечается, что в этом году работы по благоустройству дворов были проведены на семи улицах в городе Раменское: улице Гурьева, Рабочей, Коминтерна, Михалевича, Красноармейской, Десантной и Крымской, а также на двух улицах в рабочем посёлке Ильинский Раменского округа: Островского и Октябрьской.

Благоустройство дворов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#раменское
#дворы
#благоустройство
#минчистоты
#нацпроекты
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В Ногинске на месте снесённого аварийного дома обустроили парковку
14 августа 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Автомобильную парковку и пешеходные дорожки обустроили на земельном участке в подмосковном Ногинске на месте снесённого аварийного двухэтажного деревянного дома, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом на восемь квартир был расположен по адресу: Ногинск, 1-й Декабрьский переулок, д. №4А. Дом построен в 1958 году, его площадь составляла около 380 квадратных метров. Постройку признали аварийной и в 2023 году жильцов оттуда расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться, а местные жители писали обращения к властям через портал «Добродел» о необходимости сноса ставшего опасным здания и благоустройстве территории», — говорится в сообщении.
В июле текущего года дом снесли, участок очистили от строительного мусора, после чего на освободившейся территории обустроили плоскостную автопарковку и дорожки для пешеходов.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#парковка
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В Лотошине выставили на торги подряд на ремонт тепловых сетей
14 августа 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Участок тепловых сетей от котельной №1 протяжённостью 374,5 метра планируется отремонтировать в Лыткарине в будущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом публиковано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальные ремонт тепловых сетей от котельной №1 в городе Лыткарино по адресу: квартал 2, микрорайон 5, строение 5а — от тепловой камеры 412 до тепловой камеры 409», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 25 миллионов 495 тысяч 960 рублей, заявки принимаются до 27 августа.

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#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
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Арестованный за взятку замглавы Тюменской области Вахрин остается в должности
14 августа 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что его заместитель Вячеслав Вахрин продолжает оставаться в должности, пока идет соответствующая проверка по делу о взятке. Об этом пишет 72.ru.
«Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — пояснил Моор.

Уточняется, что Вахрин продолжает занимать свою должность после ареста, однако его полномочия выполняют другие заместители, при этом Вахрин зарплату пока не получает.

Напомним, Вячеслав Вахрин был арестован в июне по подозрению в получении крупной взятки.

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#проверки
#фсб
#правительство
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Директор школьной столовой в США села на девять лет за кражу куриных крылышек
14 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/500

Директора школьной столовой в округе Харви американского штата Иллинойс обвинили в краже и мошенничестве. Её приговорили к девяти годам тюремного заключения за махинации с куриными крылышками.
66-летняя Вера Лиделл на протяжении 10 лет работала директором школьной столовой, сообщает издание ABC 7 Chicago. В 2023 году ей были предъявлены обвинения. Выяснилось, что с 2020 по 2022 год она заказывала партии куриных крылышек у основного школьного поставщика компании Gordon Food Services. При этом за всё это время крылышки ни разу не подавались в школьной столовой. Оказывается, Лиделл оставляла их у себя, а затем перепродавала.

Аудиторская проверка также установила превышение школьного бюджета на питание в 2022 году на 300 тысяч долларов. Причиной оказались как раз счета за куриные крылышки. Всего Лиделл присвоила продукции на 1,5 миллиона долларов. На последнем заседании суда она признала свою вину. Её приговорили к девяти годам тюрьмы.

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