В Подмосковье завершили подготовку переходов у школ к началу учебного года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Дорожники закончили работы по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениями Московской области, в соответствие с повышенными мерами безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Мы обследовали и привели в нормативное состояние более 1700 переходов на муниципальных и региональных дорогах вблизи образовательных учреждений – они соответствуют нормам безопасности», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он уточнил, что на всех переходах есть соответствующая разметка, установлены искусственные неровности и ограждение, а разрешённая скорость снижена, чтобы учащиеся могли безопасно пересекать проезжую часть. Кроме того, на переходах установили более 60 светофоров типа Т-7 для привлечения внимания водителей, а около 30 переходов оснастили дополнительной подсветкой и проекционной разметкой.
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