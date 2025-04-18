Эмир Кустурица (фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Приглашение президента России Владимира Путина на парад 9 мая в честь 80-летия Победы в Москве — это признание новой силы и вооружения на страже справедливого мира. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
«Это не просто приглашение некоего сочувствующего, человека, который сопереживает тому, что было 80 лет назад, но и признание новой силы, нового вооружения, которое будет защищать справедливый мир», — поделился эмоциями он в беседе с RT.Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на парад в честь 80-летия Победы в Москву прибудет много гостей. Как сообщают argumenti.ru, представитель Кремля также подчеркнул, что мероприятия на 9 мая не являются форумом.
«Песков указал, что мероприятие не будет носить элементы Ялтинской конференции 1945 года», — говорится в материале.Читайте также:
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