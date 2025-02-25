Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссёра

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.
Кустурица готовит автобиографическую картину о неснятом фильме про «Преступление и наказание», которая получит соответствующее название: «Как я не снял «Преступление и наказание». Режиссёр подчеркнул, что уже провёл переговоры с Борисовым и утвердил его на главную роль.
В документальном фильме, посвящённом несостоявшимся съёмкам, будут раскрываться переживания режиссёра по поводу неснятой экранизации.
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«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», – подчеркнул Эмир Кустурица.Напомним, что ранее режиссёру не удалось снять фильм по мотивам романа Достоевского из-за возникших трудностей с адаптацией языка. Также Кустурица переживал, что ему не удастся передать мысли русского классика.
В документальном фильме, посвящённом несостоявшимся съёмкам, будут раскрываться переживания режиссёра по поводу неснятой экранизации.
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Анастасия Чинкова