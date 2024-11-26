Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России

Эмир Кустурица (фото: kremlin.ru)
Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что собирается получить гражданство России.
Он отметил, что уже считает себя россиянином, но хочет получить российский паспорт, чтобы снимать фильмы в стране.
В беседе с «Московой 24» он посетовал, что Россия и Сербия мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обоих государств являются представителями близких культур.
В настоящее время у Кустурицы есть сербское и французское гражданства.
Ранее режиссёр заявлял, что Западу не удастся отменить русскую культуру. И тогда же сообщил о планах снять фильм в России. Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» будет рассказывать о режиссёре, желающим создать собственный фильм. Однако деньги на съёмки он может получить только у богача и взамен на убийство его жены.
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В беседе с «Московой 24» он посетовал, что Россия и Сербия мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обоих государств являются представителями близких культур.
В настоящее время у Кустурицы есть сербское и французское гражданства.
Ранее режиссёр заявлял, что Западу не удастся отменить русскую культуру. И тогда же сообщил о планах снять фильм в России. Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» будет рассказывать о режиссёре, желающим создать собственный фильм. Однако деньги на съёмки он может получить только у богача и взамен на убийство его жены.
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Анастасия Чинкова