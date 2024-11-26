Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России

С начала 2024 года в Ленинском городском округе количество читателей библиотек выросло на 23,5% в сравнении с 2023 годом, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

За десять месяцев 2024 года количество читателей библиотек в Ленинском городском округе увеличилось на 35 тысяч человек.





«Ленинский городской округ — единственный муниципалитет в Московской области, где открываются новые библиотеки. Обычно это происходит в микрорайонах-новостройках, где спрос на социальные объекты особенно велик. Зачастую в новых жилых комплексах библиотека является единственным учреждением культуры и настоящим центром притяжения населения», — сообщила директор Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяна Лукашова.





Она подчеркнула, что за последние четыре года в муниципалитете появились 4 новых библиотеки.





В 2024 году на базе библиотек прошло больше четырёх тысяч мероприятий — литературных фестивалей, поэтических конкурсов, выставок, мастер-классов и иных.