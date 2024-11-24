Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о российском ответе на атаку ВСУ по Брянской области. Его мнение опубликовано в Telegram-канале RT.
«Ответ был очень быстрым», — приводит слова режиссера RT.
Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине. По его мнению, разрешение действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ является провокацией.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова