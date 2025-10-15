Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей

15 октября 2025, 09:24

Фото: iStock/structuresxx

Владельцы китайских автомобилей Geely 2025 года выпуска столкнулись с серьезной проблемой. По информации Telegram-канала Baza, многие машины выходят из строя из-за заводского брака в двигателях.