Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей
Владельцы китайских автомобилей Geely 2025 года выпуска столкнулись с серьезной проблемой. По информации Telegram-канала Baza, многие машины выходят из строя из-за заводского брака в двигателях.
Виктория Т. из Ростова-на-Дону рассказала о своем печальном опыте. Она купила Geely Cityray за 2,4 миллиона рублей по параллельному импорту и проехала всего 300 километров. В один момент машина начала дергаться и дымить бело-синим паром. Диагностика показала, что цилиндры залиты маслом. Замена двигателя обойдется в 3350 долларов, что составляет около 265 тысяч рублей.
Обратившись в клиентскую службу Geely, Виктория получила обещание помощи и направление в фирменный салон. Однако два сервиса отказали в ремонте. Теперь девушка пытается решить вопрос напрямую с производителем в Китае.
Проблемы с двигателями также затронули владельцев моделей Geely Monjaro и Geely Boyue Pro текущего года. Ситуация вызывает тревогу среди покупателей и ставит под сомнение качество новых автомобилей.
