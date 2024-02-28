«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендии для студентов

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Партия «Новые люди» вносит в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для отличников – не ниже МРОТ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель партии Вячеслав Даванков.
По его словам, достойная стипендия является залогом образованного поколения. Для этого отличники должны получать не менее 19 тысяч рублей, а другие категории студентов – 9,5 тысяч рублей.
Даванков подчеркнул, что этот законопроект будет обсуждаться в течение этого и начала следующего года, когда будет планироваться бюджет 2025 года.
Депутат добавил, что средства на реализацию этой инициативы имеются, поскольку в конце каждого года на счетах вузов остаётся около 160 миллионов рублей, которые можно распределить на стипендии.
В заключение он отметил, что студенты должны в первую очередь получать образование, а не работать ущерб учёбе.
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Даванков подчеркнул, что этот законопроект будет обсуждаться в течение этого и начала следующего года, когда будет планироваться бюджет 2025 года.
В заключение он отметил, что студенты должны в первую очередь получать образование, а не работать ущерб учёбе.
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Анастасия Чинкова