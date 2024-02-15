Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине

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Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что при рассмотрении конфликта с Украиной он выступает за проведение переговоров на условиях Москвы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе посещения 19 российских регионов он заметил, что никто не желает вовлекаться в конфликт с НАТО и даже не хочет думать о том, чтобы дойти до Варшавы.
Он также добавил, что мир должен быть достигнут на условиях Москвы.
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«Я считаю, что в первую очередь необходимо вести переговоры. Однако, важно, чтобы эти переговоры привели к тому, чтобы Россия оставалась независимой и сильной», — подчеркнул политик.
«Мы должны добиться мира через переговоры, но при этом на наших условиях, а не сдаваясь», — говорится в программе на сайте кандидата.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил желание решить ситуацию на Украине путем дипломатических переговоров.
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Артем Кузьмин