Россиянам раскрыли, как с 1 сентября поменяются правила проверки профпригодности

31 августа 2025, 02:58

Юрист Ноженко: СНИЛС и полис ОМС станут нужны для экспертизы профпригодности

Фото: iStock/BernardaSv

С 1 сентября в силу вступили обновленные правила проведения экспертизы профпригодности работников. Они изменяют набор необходимых документов, которые работнику следует передать в медицинскую организацию перед медэкспертизой. Об этом рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.





Согласно новым правилам, помимо паспорта, направления и предварительного медицинского заключения, работникам теперь необходимо предоставлять данные СНИЛС и полиса ОМС.



Ключевым изменением также стало введение электронной формы медицинского заключения. Оно будет оформляться в цифровом виде при условии ведения медицинской организацией документации в электронном формате. Исключение составляют случаи, когда работник подает письменное заявление о ведении своей медицинской документации в бумажном виде.





«Если работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ, обоснование данного решения указывается в медицинском заключении. Ранее такое обоснование указывалось только в протоколе врачебной комиссии», — говорится в материале агентства «Прайм».