Россиянам раскрыли, как с 1 сентября поменяются правила проверки профпригодности
С 1 сентября в силу вступили обновленные правила проведения экспертизы профпригодности работников. Они изменяют набор необходимых документов, которые работнику следует передать в медицинскую организацию перед медэкспертизой. Об этом рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Согласно новым правилам, помимо паспорта, направления и предварительного медицинского заключения, работникам теперь необходимо предоставлять данные СНИЛС и полиса ОМС.
Ключевым изменением также стало введение электронной формы медицинского заключения. Оно будет оформляться в цифровом виде при условии ведения медицинской организацией документации в электронном формате. Исключение составляют случаи, когда работник подает письменное заявление о ведении своей медицинской документации в бумажном виде.
«Если работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ, обоснование данного решения указывается в медицинском заключении. Ранее такое обоснование указывалось только в протоколе врачебной комиссии», — говорится в материале агентства «Прайм».Также в заключении также будут отмечены рекомендации по необходимости проведению дополнительных осмотров и исследований для работника.
