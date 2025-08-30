30 августа 2025, 06:19

Депутат Нилов: В России 31 декабря станет выходным днем в связи с постановлением

Фото: iStock/Svetlana Rozina

В 2025 году 31 декабря в России будет объявлено выходным днем. Это позволит россиянам отдыхать непрерывно в течение 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.