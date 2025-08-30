В России 31 декабря станет выходным днем
В 2025 году 31 декабря в России будет объявлено выходным днем. Это позволит россиянам отдыхать непрерывно в течение 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
По словам парламентария, решение было принято правительством в связи с совпадением нерабочих праздничных дней с выходными, в результате чего день 5 января был перенесен на 31 декабря.
Также напомним, что в ноябре россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя. Такая ситуация сложится благодаря переносам выходных и государственным праздникам. Сначала граждане будут отдыхать с 3 по 4 ноября (понедельник и вторник), а затем наступят выходные 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).
