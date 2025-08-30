Россиянам раскрыли последствия использования поддельных водительских прав
За использование поддельных водительских удостоверений гражданам в РФ грозит уголовная ответственность. Последствия могут ограничиться штрафами и обязательными работами, однако есть опасность получить до шести лет лишения свободы. Об этом рассказал РИА Новости юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
Основными мотивами использования поддельных прав эксперт назвал неудачные попытки сдать экзамены, медицинские ограничения, лишение права управления транспортными средствами, а также ошибочное восприятие ответственности как незначительной.
Русяев объяснил, что наказание может наступить как за подделку водительского удостоверения, так и за использование заведомо подложного документа, даже если он был изготовлен другим лицом. При этом преступлением считается само изготовление фальшивого удостоверения, даже без его последующего использования.
«Использование поддельного водительского удостоверения влечет за собой последствия, прямо предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации... Санкции варьируются от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет при наличии квалифицирующих признаков», — сказал юрист.Он напомнил, что проверить подлинность прав можно через онлайн-сервис на сайте Госавтоинспекции. Требуется ввести серию, номер и дату выдачи удостоверения, после чего появится информация о действительности документа. В случае обнаружения несоответствий следует обратиться в подразделение ГИБДД или МРЭО.