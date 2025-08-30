Россиянам раскрыли последствия использования поддельных водительских прав

30 августа 2025, 03:58

Юрист Русяев: За использование поддельных прав в РФ грозит уголовная ответственность

Фото: iStock/SergeiGorin

За использование поддельных водительских удостоверений гражданам в РФ грозит уголовная ответственность. Последствия могут ограничиться штрафами и обязательными работами, однако есть опасность получить до шести лет лишения свободы. Об этом рассказал РИА Новости юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.





Основными мотивами использования поддельных прав эксперт назвал неудачные попытки сдать экзамены, медицинские ограничения, лишение права управления транспортными средствами, а также ошибочное восприятие ответственности как незначительной.





«Использование поддельного водительского удостоверения влечет за собой последствия, прямо предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации... Санкции варьируются от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет при наличии квалифицирующих признаков», — сказал юрист.