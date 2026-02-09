Новые правила отчетности вступают в силу для некоммерческих организаций
С 1 января 2026 года некоммерческие организации (НКО) обязаны использовать новую форму отчетности. В сентябре 2025 года были внесены поправки в несколько федеральных законов, касающихся общественных объединений и благотворительности. Эти изменения направлены на упрощение и унификацию отчетности.
Все НКО обязаны представлять материалы только в электронном виде через личный кабинет на специализированном портале Минюста. Организации, которые не подали отчеты за предыдущие годы, должны сделать это по новой форме.
Срок представления остается прежним — не позднее 15 апреля следующего года. Казачьи общества имеют особые промежутки времени: отчеты за 2025 год нужно подать до 1 ноября 2026 года, а за 2026 год — до 1 июля 2027 года. Доступ к личному кабинету осуществляется через официальный сайт Минюста после авторизации. Подготовьтесь к новым требованиям и избегите неприятностей.
