В Рособрнадзоре рассказали о проверке результатов ЕГЭ с использованием ИИ

Музаев: Рособрнадзор не планирует доверять проверку ЕГЭ ИИ
Фото: iStock/Ritthichai

Рособрнадзор не собирается передавать проверку Единого государственного экзамена искусственному интеллекту. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что использование ИИ в этом процессе не планируется. Об этом пишет РИА Новости.



Хотя искусственный интеллект уже помогает анализировать объективность проведения экзаменов, проверка работ останется за людьми. Он отметил, что с помощью современных технологий ведомство изучает почерки, но окончательное решение о результатах экзаменов принимает человек.

Такой подход гарантирует высокое качество и надежность оценки знаний выпускников. Ведомство продолжит использовать ИИ для улучшения процесса, но не в качестве основного инструмента проверки.

Дарья Осипова

