В Рособрнадзоре рассказали о проверке результатов ЕГЭ с использованием ИИ
Рособрнадзор не собирается передавать проверку Единого государственного экзамена искусственному интеллекту. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что использование ИИ в этом процессе не планируется. Об этом пишет РИА Новости.
Хотя искусственный интеллект уже помогает анализировать объективность проведения экзаменов, проверка работ останется за людьми. Он отметил, что с помощью современных технологий ведомство изучает почерки, но окончательное решение о результатах экзаменов принимает человек.
Такой подход гарантирует высокое качество и надежность оценки знаний выпускников. Ведомство продолжит использовать ИИ для улучшения процесса, но не в качестве основного инструмента проверки.
