Новые правила пассажирских перевозок начнут действовать в России с 1 сентября — Минтранс
Министерство транспорта РФ утвердило обновленный порядок перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать ближайшие шесть лет — до 1 сентября 2032 года, пишет ТАСС.
Ключевые технологические новшества
С нового осеннего сезона перевозчики получат право внедрять оплату проезда и посадку в салон с помощью NFC-технологий. Кроме того, пассажиры смогут оформлять проездные билеты через государственную единую биометрическую систему.
Нововведения также закрепляют возможность подтверждения права на льготный проезд через мессенджер «Макс». Обновленные требования распространяются на все виды перевозок: регулярные рейсы автобусов, троллейбусов и трамваев, а также перевозки по заказу и легковое такси.
Прозрачность тарифов и условия поездки
Перевозчиков обяжут указывать в билетах уровень комфортности, если на маршруте действуют разные тарифы. Пассажиры до покупки должны иметь доступ к информации о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеооборудования, а также багажных полок. Эти сведения разместят в мобильных приложениях, на сайтах перевозчиков и в точках продажи. В салоне транспорта теперь обязательно присутствие не только данных водителя, но и контактного номера телефона для связи.
Отдельные поправки касаются пользования вокзальной инфраструктурой. Таким образом, пассажиры смогут бесплатно находиться в залах ожидания и пользоваться туалетами в течение часа до отправления рейса и после прибытия.
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