Новые правила пассажирских перевозок начнут действовать в России с 1 сентября — Минтранс

31 августа 2026, 21:29

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Министерство транспорта РФ утвердило обновленный порядок перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать ближайшие шесть лет — до 1 сентября 2032 года, пишет ТАСС.