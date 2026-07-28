Подмосковный Минтранс зафиксировал большую часть ДТП на выходных в дневное время
На дорогах Московской области с 24 по 26 июля произошло 36 ДТП, в результате которых погибли три человека и 42 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
При этом, как правило, аварии происходят в светлое время суток.
«В последние недели на выходных сохраняется высокая аварийность. Нередки ДТП с участием мототранспорта. Превалируют аварии, произошедшие в дневное время. Так, 27 из 36 ДТП случилось именно днём», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным ведомства, чаще всего ДТП происходят из-за столкновений – 12 из 36. На втором месте – наезды на препятствие. Их было девять. Помимо этого, зафиксировано четыре съезда с дороги, четыре наезда на пешеходов вне переходов, три инцидента с электровелосипедами и электросамокатом, три опрокидывания, два наезда на пешехода на переходе и одно столкновение со стоящим транспортным средством.
В министерстве добавили, что самым аварийным днём стало 26 июля. В минувшее воскресенье в 15 авариях погибли два человека, травмы получили 18.