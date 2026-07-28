Подмосковный Минтранс зафиксировал большую часть ДТП на выходных в дневное время

28 июля 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области с 24 по 26 июля произошло 36 ДТП, в результате которых погибли три человека и 42 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





При этом, как правило, аварии происходят в светлое время суток.

«В последние недели на выходных сохраняется высокая аварийность. Нередки ДТП с участием мототранспорта. Превалируют аварии, произошедшие в дневное время. Так, 27 из 36 ДТП случилось именно днём», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.