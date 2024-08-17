Мошенник под видом губернатора Петербурга обманул 88-летнего ученого на 2,3 млн

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Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга обманул 88-летнего ученого из Федерального исследовательского центра РАН на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка». Пожилого ведущего научного сотрудника убедили, что из бюджета города украли большие деньги, а переводы проводили через его счета, говорится в материале
По данным издания, пенсионер снял 2 миллиона 320 тысяч рублей и отдал их курьеру, который якобы должен был положить их на «безопасный счет».
Сообщается, что в правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело о мошенничестве и задержали 27-летнего безработного подозреваемого из поселка под Новосибирском.
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