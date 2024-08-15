Москвичку обманули на 162 тыс. руб., обещав связаться с ее супругом на СВО

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Более 160 тысяч рублей потеряла москвичка, попытавшись связаться с мужем, который пропал в зоне СВО, сообщает «Регнум». Желая получить данные о супруге всевозможными способами, жертва стала контактировать с некими волонтерами, пообещавшими за 12 тысяч рублей организовать видеосвязь с пропавшим военнослужащим.
Получив деньги, злоумышленники сообщили, что ничего не получилось, потому что в лагере пленников якобы не было света, а затем попросили еще 24 тысячи. Позже отчаявшейся женщине прислали мошенническую ссылку, перейдя по которой она еще раз потеряла деньги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее замглавы МВД РФ Владимир Кубышко сообщал, что мошенники с Украины звонили ему четыре раза.
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Никита Кротов