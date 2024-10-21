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«Новые связи»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 октября

Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 21 по 27 октября
21 октября 2024, 11:42
Фото: istockphoto/Peach_iStock

Фото: istockphoto/Peach_iStock

В сфере карьеры благоприятно обзаводиться новыми знакомствами и устанавливать новые деловые связи. В любви надо стремиться к самосовершенствованию, быть приветливыми, общительными. Хорошо проявить любопытство и интерес к новому. Нежелательно допускать охлаждения чувств и размолвок. В вопросах здоровья желательно уменьшить размер порций и количество сладких блюд.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 21 по 27 октября.

Овну, встречая препятствие на своём пути, надо сдерживаться и быть тактичными. Хорошо проявить терпение.



Тельцу лучше не брать на себя чересчур много ответственных дел. Повседневные вопросы надо решать сразу, не затягивая их.

Близнецам надо подумать о чувствах окружающих и не торопиться высказываться. Благоприятно исследовать информацию глубже и тщательнее.

Раку не следует допускать ссор и не надо растрачивать свою энергию на выяснение отношений. Лучше хорошо всё обдумать и быть тактичным.

Льву нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Его энергетический потенциал возрастёт.

Деве поможет интуиция. Свои тайны ей надо хранить в секрете и не раскрывать их никому.

Весам надо быть общительными и избегать застенчивости. Им желательно себя побаловать чем-то приятным на этой неделе.

Скорпиону нужно проявить великодушие и сострадание к тем, кого он любит и к тем, кто ему дорог.

Стрельцу важно интеллектуально развиваться, проявить любознательность, читать и получать новые знания.

Козерогу надо сохранять веру в себя и в свои силы. Ему благоприятно позитивно мыслить и во всём искать выгоду и пользу для себя.

Водолею надо приложить все свои усилия на достижение своей цели. Благодаря воли и умению концентрироваться у него все получится.

Рыбы смогут значительно улучшить своё положение на работе. Их авторитет возрастёт и укрепится.

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В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд
21 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павловского Посада 19 октября провели рейд, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках рейда сотрудники ДПС применяют метод «массовой проверки», который подразумевает проверку максимального количества водителей на определённом участке дороги за определённый период времени.

Инспекторы ГИБДД останавливают автомобили в специальных зонах, обозначенных сигнальными конусами, и визуально оценивают состояние каждого водителя. Если признаки опьянения отсутствуют, с автовладельцами проводятся профилактические беседы и раздаются информационные буклеты. За время проведения рейда нарушений выявлено не было.

«Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Московской̆ области.
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#водители
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В Коломне представят новый формат научно-просветительского лектория
21 октября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба РВИО

В Коломне 25 октября проведут презентацию нового формата просветительских мероприятий Российского военно-исторического общества. В конькобежном центре откроется научно-просветительский лекторий «История.РФ», сообщили в пресс-службе РВИО.
«Мероприятие будет посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников. В центре обсуждения будет фигура предпринимателя и благотворителя Петра Губонина, родившегося в Коломне в 1825 году. Благодаря ему в России начался бум строительства железных дорог. Губонин участвовал в создании образовательных учреждений, музеев и храмов. На свои деньги создал на Южном берегу Крыма курортный город Гурзуф», – говорится в сообщении.
Слоган мероприятия – девиз рода Губониных «Не себе, а Родине». На нём будет рассказано и о других именитых предках, связанных с Коломной, таких как Бибиковы и Струве.

Работу лектория откроет пленарное заседание с участием политиков и общественных деятелей.

Лекторами форума станут известные популяризаторы истории. Перед участниками выступят пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев, гендиректор АНО «Ушкуйник» Алексей Чадаев и многие другие.

Местом проведения станет научно-просветительский лекторий «История.РФ». Коломна на протяжении нескольких столетий известна как крупный промышленный центр и один из самых развитых кластеров исторического туризма страны. Более 20 лет неравнодушные граждане и специалисты восстанавливают там память о купцах и промышленниках XIX века, реконструируют посадские ремёсла и производства.

Помимо этого, в рамках мероприятия в Коломне откроется «Шахматный клуб РВИО», состоится презентация тематических выставок «Юные защитники Родины», «Пётр Ионович Губонин. Не себе, а Родине».

Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.

Трансляция научно-просветительского лектория «История.РФ» будет организована на страницах «История.РФ» и РВИО в сообществе во «ВКонтакте», а также на канале в Rutube.

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#история
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Общественники требуют запретить слоган «Я русский» на товарах
«Зов народа» просит ГД РФ запретить использование названий наций на товарах
21 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Общественное движение «Зов народа» попросило депутатов Госдумы подготовить законопроект о запрете регистрации и использования названий наций на товарах в дискредитирующем контексте. Речь идёт, в том числе, о товарном знаке «Я русский», пишет РИА Новости со ссылкой на документ движения.
Помимо упоминания наций общественники требуют запретить использование государственных и религиозных символов, а также национальной идентичности.

В качестве примера «Зов народа» привёл две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые подал в Роспатент российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). В перечне товаров, которые могут выходить под этим брендом, числятся спиртные напитки, эротические игрушки, контрацептивы и средства женской гигиены. Название «Я русский» на таких товарах наносит ущерб национальной идентичности, порождает негативные ассоциации с нацией и обесценивает государственные символы, убеждены общественники.

Законопроект, который предложили разработать депутатам, должен определить критерии дискредитирующего использования различной символики, установить ответственность за изготовление и распространение такой продукции, а также разработать механизмы контроля за соблюдением запрета.

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#национальность
#запрет
#бренд
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Почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, попали в военкомат в Перми
В Перми 47 мигрантов, получивших российские паспорта, доставили в военкомат
21 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/vichinterlang

В Перми почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, свезли в военкомат. Об этом пишет ИА «Текст».
Отмечается, что в городе правоохранители провели рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт. Проверки проводились на стройках, в торговых центрах. Также проверяли водителей транспорта.

По итогу в военкомат были доставлены 47 мигрантов, пятеро из которых сразу заключили контракт с Минобороны на отправку в зону СВО. Все они недавно оформили российское гражданство.

По данным издания, рейд проводили специалисты военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону, а также работники военкомата.

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#пермский край
#мигранты
#военком
#гражданство
#паспорт
#россия
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Свыше шести тысяч врачей из Подмосковья приняли участие в акции «За достойный труд»
21 октября 2024, 11:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 30 сентября по 11 октября проходила Всероссийская акция «За достойный труд» под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Цель акции заключалась в продвижении семейных ценностей и защите трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями.

«Свыше 100 мероприятий организовали в период проведения акции наши первичные профсоюзные организации в медицинских учреждениях Московской области. Свыше 70 мероприятий провели на уровне городов и районов. Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия посетили более шести тысяч человек», — сообщил заведующий организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Тодоренко.
В рамках акции проводились конкурсы, собрания, игры, обучающие программы, флешмобы, профориентация, соревнования, круглые столы и тренинги по снижению выгорания.

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#акции
#минздрав мо
#московская область
#труд
#семья
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На дорогах малых населённых пунктов Подмосковья обновили более 200 км покрытия
21 октября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники в течение ремонтного сезона 2024 года обновили около 220 км покрытия региональных дорог в малых населённых пунктах. Работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Более трети программы сезона по ремонту региональных дорог составили подъездные пути и участки на территории деревень, сёл и посёлков. Сотрудники Мосавтодора заменили порядка 220 км дорожного покрытия на более чем 70 участках. Это обеспечило комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей 30 городских округов», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Так, отремонтировано покрытие в Раменском, Пушкинского, Можайском, Богородском, Талдомском и Дмитровском городских округах, в Бронницах, Истре, Солнечногорске и Чехове. Полный список можно найти на сайте.

Работы проводили с учётом мнения местных жителей. По результатам голосования на портале «Добродел» специалисты Мосавтодора уложили более 45 км асфальтобетонного покрытия.

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#московская область
#добродел
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Китайским мужчинам предложили жениться на россиянках из-за проблем с демографией
21 октября 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Из-за серьёзных демографических проблем в Китае местные мужчины могут искать себе жён в других странах, в том числе в России. Об этом заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, слова которого приводит издание South China Morning Post.
Отмечается, что в настоящее время Китай сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, в том числе с гендерным дисбалансом и старением населения. Это связано с внедрённой в конце 1970-х годов политикой «одна семья – один ребёнок». В рамках этой программы семьям в городах разрешалось иметь только одного ребёнка, а в мелких населённых пунктах – двух, но только при условии, что первый ребёнок – девочка. По результатам переписи населения 2020 года в стране численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.

Чтобы решить эту проблему Чанфа предложил китайским мужчинам заключать браки с иностранными женщинами. В частности, он предложил рассмотреть девушек из России, Вьетнама, Камбоджи и Пакистана.

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#россия
#китай
#семьи
#демография
#мужчины
#рождаемость
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В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ
21 октября 2024, 11:04

Фото: istockphoto / nevodka

В Московской области участились случаи рассылки поддельных квитанций ЖКХ жителям региона. Газета «Известия» сообщает, что эти фальшивые документы выглядят как настоящие, что заставляет граждан переводить средства мошенникам.
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила о существовании такой схемы, которая действует не только в Московской области. После оплаты услуг по поддельной квитанции человек получает настоящую платёжку от управляющей компании.

Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой пользователь загружает вредоносное программное обеспечение, предоставляющее мошенникам удалённый доступ к банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Таким образом, существует риск потерять не только деньги, переведённые мошенникам, но и все свои сбережения.

Жертвами такой схемы чаще всего становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги через QR-коды с помощью банковских приложений. Те, кто использует приложения управляющих компаний, налоговой службы и портала «Госуслуги» находятся в меньшей группе риска, так как получают все уведомления в электронном виде, и оплата также производится через приложение.

Лазарева обратила внимание на то, что одной из наиболее распространённых мошеннических схем является манипуляция со счётчиками воды. Злоумышленники предлагают заменить исправный счётчик или вынуждают оплатить якобы проведённую проверку за определённую сумму.

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#жкх
#московская область
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В Уфе учительница оскорбила школьника, у которого отец воюет на СВО
21 октября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В Башкирии жена участника специальной военной операции пожаловалась на учительницу своего сына в прокуратуру. Она обвинила педагога в неуважении и оскорблении.
Неприятный инцидент произошёл во время классного часа, посвящённого теме СВО, сообщает сетевое издание «Уфа Онлайн». Школьники указали на мальчика как на сына участника спецоперации. Мальчик достал телефон и показал фотографию отца. Однако преподавательница не поверила ему.

«Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти», — приводит мать мальчика слова учительницы.

Возмущённая женщина сочла такое поведение педагога оскорбительным и недопустимым. Она обратилась к директору школы и в прокуратуру. После этого жена бойца и мать ребёнка перевела своего сына в другое учебное заведение.

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