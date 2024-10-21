«Новые связи»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 октября

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В сфере карьеры благоприятно обзаводиться новыми знакомствами и устанавливать новые деловые связи. В любви надо стремиться к самосовершенствованию, быть приветливыми, общительными. Хорошо проявить любопытство и интерес к новому. Нежелательно допускать охлаждения чувств и размолвок. В вопросах здоровья желательно уменьшить размер порций и количество сладких блюд.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 21 по 27 октября.
Овну, встречая препятствие на своём пути, надо сдерживаться и быть тактичными. Хорошо проявить терпение.
Тельцу лучше не брать на себя чересчур много ответственных дел. Повседневные вопросы надо решать сразу, не затягивая их.
Близнецам надо подумать о чувствах окружающих и не торопиться высказываться. Благоприятно исследовать информацию глубже и тщательнее.
Раку не следует допускать ссор и не надо растрачивать свою энергию на выяснение отношений. Лучше хорошо всё обдумать и быть тактичным.
Льву нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Его энергетический потенциал возрастёт.
Деве поможет интуиция. Свои тайны ей надо хранить в секрете и не раскрывать их никому.
Весам надо быть общительными и избегать застенчивости. Им желательно себя побаловать чем-то приятным на этой неделе.
Скорпиону нужно проявить великодушие и сострадание к тем, кого он любит и к тем, кто ему дорог.
Стрельцу важно интеллектуально развиваться, проявить любознательность, читать и получать новые знания.
Козерогу надо сохранять веру в себя и в свои силы. Ему благоприятно позитивно мыслить и во всём искать выгоду и пользу для себя.
Водолею надо приложить все свои усилия на достижение своей цели. Благодаря воли и умению концентрироваться у него все получится.
Рыбы смогут значительно улучшить своё положение на работе. Их авторитет возрастёт и укрепится.
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Овну, встречая препятствие на своём пути, надо сдерживаться и быть тактичными. Хорошо проявить терпение.
Тельцу лучше не брать на себя чересчур много ответственных дел. Повседневные вопросы надо решать сразу, не затягивая их.
Близнецам надо подумать о чувствах окружающих и не торопиться высказываться. Благоприятно исследовать информацию глубже и тщательнее.
Раку не следует допускать ссор и не надо растрачивать свою энергию на выяснение отношений. Лучше хорошо всё обдумать и быть тактичным.
Льву нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Его энергетический потенциал возрастёт.
Деве поможет интуиция. Свои тайны ей надо хранить в секрете и не раскрывать их никому.
Весам надо быть общительными и избегать застенчивости. Им желательно себя побаловать чем-то приятным на этой неделе.
Скорпиону нужно проявить великодушие и сострадание к тем, кого он любит и к тем, кто ему дорог.
Стрельцу важно интеллектуально развиваться, проявить любознательность, читать и получать новые знания.
Козерогу надо сохранять веру в себя и в свои силы. Ему благоприятно позитивно мыслить и во всём искать выгоду и пользу для себя.
Водолею надо приложить все свои усилия на достижение своей цели. Благодаря воли и умению концентрироваться у него все получится.
Рыбы смогут значительно улучшить своё положение на работе. Их авторитет возрастёт и укрепится.
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Анастасия Бондарева