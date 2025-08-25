Мошенники украли у россиян 600 млн рублей через атаки на детей

25 августа 2025, 03:07

Фото: iStock/JuYochi

За первое полугодие 2025 года мошенники похитили у россиян более 600 миллионов рублей, используя детей для доступа к банковским счетам родителей. Количество инцидентов выросло в 6 раз по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает компания F6.