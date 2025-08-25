Мошенники украли у россиян 600 млн рублей через атаки на детей
За первое полугодие 2025 года мошенники похитили у россиян более 600 миллионов рублей, используя детей для доступа к банковским счетам родителей. Количество инцидентов выросло в 6 раз по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает компания F6.
Специалисты по кибербезопасности зафиксировали около 3500 случаев мошенничества с вовлечением несовершеннолетних. Наиболее уязвимой группой стали дети 10-14 лет, имеющие свободный доступ к гаджетам родителей при недостаточной цифровой грамотности. Средний ущерб на один инцидент вырос с 80 до 190 тысяч рублей.
Мошенники используют продуманные схемы социальной инженерии. Предлагают детям участие в фиктивных конкурсах с призами, требуют перевести деньги для «активации» выигрыша, а затем взламывают аккаунты в играх и соцсетях для шантажа.
Атаки длятся от нескольких дней до месяцев, особенно если ребенок имеет доступ к банковским картам или смартфону родителей. В F6 отмечают, что ранее подобные случаи были единичными, но с декабря 2024 года приобрели массовый характер.
Читайте также: