Август-2025 в Центральной России оказался аномально холодным: купальный сезон завершился раньше срока
Август 2025 года в центральных регионах России стал одним из самых холодных за последние годы: температура в Москве днём опускалась до +14°C, а вода в водоёмах не прогрелась выше +15°C, что официально закрыло купальный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал компенсацию в сентябре с температурой до +25°C, но предупредил о резких сменах погоды.
По данным Гидрометцентра, теплая погода в августе держалась лишь первую неделю, после чего наступило аномальное похолодание. Ночные температуры в Московском регионе опускались до +10°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Как отметил Роман Вильфанд, купальный сезон в этом году можно считать завершённым — вода в водоёмах не превышает +15°C против +20-22°C в прошлом году.
Сентябрь принесёт частичную компенсацию: прогнозируется периодическое потепление до +20-25°C, однако погода будет рваной — короткие тёплые периоды сменятся резкими похолоданиями. Точные даты потеплений синоптики смогут предсказать лишь за 2-3 дня до их наступления. Вильфанд подчеркнул, что текущие условия близки к климатической норме, а аномалией был скорее прошлогодний тёплый август.
На северо-западе и в центре страны сентябрь ожидается дождливым и прохладным, тогда как южные и восточные регионы сохранят тепло дольше. Эксперты отмечают усиление тенденции к неустойчивой погоде с резкими перепадами температур.
