Август-2025 в Центральной России оказался аномально холодным: купальный сезон завершился раньше срока

25 августа 2025, 00:17

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил о погоде на сентябрь

Фото: iStock/Germanovich

Август 2025 года в центральных регионах России стал одним из самых холодных за последние годы: температура в Москве днём опускалась до +14°C, а вода в водоёмах не прогрелась выше +15°C, что официально закрыло купальный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал компенсацию в сентябре с температурой до +25°C, но предупредил о резких сменах погоды.