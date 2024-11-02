Стало известно, как в России изменятся выплаты по больничному

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Максимальный размер выплат по больничному листу в 2026 году вырастет до 207,6 тысяч рублей в месяц или до 6,8 тысяч рублей в день. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.
В текущем году россияне на больничном получают до четырех тысяч рублей в день. В следующем году этот показатель вырастет до 5,7 тысяч рублей. А в 2026 году этот лимит увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом.
В Минтруде напомнили, что максимальный размер выплаты больничного определяется из годового заработка человека - предельной базы для начисления страховых взносов.
Размер выплат по больничному листу зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает менее пяти лет, то ему выплачивается 60% от среднего заработка в день за два предыдущих года. При этом 80% получают люди, проработавшие от пяти до восьми лет — 80%. 100% выплачивается тем, чей стаж превышает восемь лет, однако не более максимального лимита.
Таким образом, в расчет по оплате больничного в 2024 году берутся годовые заработки за 2022-й и 2023-й годы.
Читайте также:
В России увеличится максимальное пособие по уходу за ребенком
«Ощутимый рост»: Депутат Бессараб рассказала про увеличение суммы пособия для семей
Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году
В Минтруде напомнили, что максимальный размер выплаты больничного определяется из годового заработка человека - предельной базы для начисления страховых взносов.
Размер выплат по больничному листу зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает менее пяти лет, то ему выплачивается 60% от среднего заработка в день за два предыдущих года. При этом 80% получают люди, проработавшие от пяти до восьми лет — 80%. 100% выплачивается тем, чей стаж превышает восемь лет, однако не более максимального лимита.
Таким образом, в расчет по оплате больничного в 2024 году берутся годовые заработки за 2022-й и 2023-й годы.
Читайте также:
В России увеличится максимальное пособие по уходу за ребенком
«Ощутимый рост»: Депутат Бессараб рассказала про увеличение суммы пособия для семей
Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году
Элина Позднякова