Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы

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Несколько новых выбросов мазута обнаружены на пляжах Анапы после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что выбросы были зафиксированы командами муниципалитетов Краснодарского края в ходе мониторинга своих участков территории.
На двух участках обнаружения мазута работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые выбросы нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.
Кроме того, повторные выбросы мазута выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.
В оперштабе подчеркнули, что новые фракции нефтепродуктов ликвидируются в первую очередь.
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На двух участках обнаружения мазута работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые выбросы нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.
Кроме того, повторные выбросы мазута выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.
В оперштабе подчеркнули, что новые фракции нефтепродуктов ликвидируются в первую очередь.
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Анастасия Чинкова