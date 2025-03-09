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Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы

Фото: iStock/dehooks

Фото: iStock/dehooks

Несколько новых выбросов мазута обнаружены на пляжах Анапы после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что выбросы были зафиксированы командами муниципалитетов Краснодарского края в ходе мониторинга своих участков территории.

На двух участках обнаружения мазута работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые выбросы нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.

Кроме того, повторные выбросы мазута выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.

В оперштабе подчеркнули, что новые фракции нефтепродуктов ликвидируются в первую очередь.

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#нефть
#анапа
#ученые
#экология
#загрязнение
Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем
09 марта 2025, 12:54

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поздравил знаменитую артистку театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Сегодня, 9 марта, легендарная исполнительница роли кавалерист-девицы Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» отмечает своё 85-летие.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер отметил яркий, щедрый и самобытный талант актрисы, которым на протяжении более чем полувека восхищаются миллионы зрителей.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии. Миллионы ценителей искусства восхищаются Вашим неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — написал Путин в тексте поздравления.

В заключение президент пожелал любимице публики здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Её кинодебютом после окончания ГИТИСа стала роль Шурочки Азаровой в военно-патриотической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». По иронии судьбы это произведение было написано в 1940 году, в год рождения актрисы.

Среди её заметных киноработ можно вспомнить также «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. За великим Андреем Мироновым, сыгравшим в экранизации Джерома К. Джерома сразу шесть (!) ролей, Голубкина была замужем вплоть до смерти актёра в 1987 году. Больше замуж заслуженная и народная артистка России не вышла.

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#артист
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«74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском
09 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/bastan

Представители цыганской общины в населённом пункте Коркино в Челябинской области начали продавать свои роскошные дома. Объявления о продаже особняков стали появляться после волны погромов, прокатившейся по городку осенью 2024 года.
О том, что «цыганские бароны» решили перепродать свои дома-дворцы, рассказал портал «74.ру». По информации сетевого издания, цены на элитные объекты недвижимости колеблются в пределах от восьми до 16 миллионов рублей. Также на сайте опубликованы фотографии коттеджей. Можно увидеть, что интерьеры домов выдержаны в традиционно-ярких расцветках и украшены богатым декором. Внутренние помещения обставлены дорогой мебелью, стены украшены фресками, наличествует вся необходимая бытовая техника.

Напомним, осенью жители Коркино вышли на стихийный сход в центре населённого пункта, который закончился погромами. Поводом стало убийство представителями цыганской диаспоры 40-летней местной женщины, которая работала в такси. Для ликвидации беспорядков были мобилизованы сотрудники силовых структур, привлекался даже спецназ.

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#убийство
#такси
#техника
#женщины
#цены
#портал
#жители
#дома
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В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне
Депутат Госдумы Нилов: В мае и июне россиян ждут дополнительные выходные
09 марта 2025, 08:19

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. Об этих особенностях рабочего календаря в 2025 году напомнил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР.
Он уточнил, что такая ситуация с так называемыми «длинными» выходными в мае и июне сложилась из-за того, что в текущем и предыдущем месяцах праздники выпадали на выходные дни. Полагающиеся россиянам дни отдыха было решено присоединить к майским праздникам и к Дню России.

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — сказал парламентарий.

Нилов напомнил, что Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпал в этом году на субботу, а День защитника Отечества (23 февраля) пришёлся на воскресенье.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал депутат.

Он пояснил, что решение о переносе выходных дней принимается правительством РФ и кабинет министров пользуется этим правом ежегодно. При этом сохраняется баланс рабочих и выходных дней, закреплённых в Трудовом кодексе, но оптимизируется рабочий график и создаются более комфортные условия для работы и отдыха граждан, подчеркнул Нилов.

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#выходные
#23 февраля
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#график
#депутат
#рф
#день защитника отечества
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Стала известна республика с самым низким пенсионным возрастом в мире
Министр труда Гаглоев: В Южной Осетии самый низкий в мире пенсионный возраст
09 марта 2025, 07:27

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Южной Осетии в ближайшее время могут повысить пенсионный возраст. В настоящее время этот показатель в частично признанной республике является одним из самых низких в мире.
Об этом сообщил министр труда и социальной политики Южной Осетии Олег Гаглоев. Его слова приводит Sputnik. Таким образом, руководитель ведомства пояснил, почему разговоры о повышении пенсионного возраста имеют под собой реальную почву.

«Сейчас у нас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — сказал Гаглоев.

По словам министра, в этом возрасте и мужчины, и женщины ещё вполне могут, а главное — хотят работать. К тому же, полагает руководитель профильного ведомства, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат в Южной Осетии.

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#женщины
#министр
#мужчины
#пенсия
#возраст
#южная осетия
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Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей
09 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

По словам депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова, средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом он рассказал РИА Новости.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — поделился с агентством Гаврилов.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин объяснял, что после октябрьской индексации пенсий на 5,1% реальный уровень инфляции достиг 9,5%, превысив прогнозируемые значения. В связи с этим были внесены корректировки, по которым военные пенсии увеличатся еще на 4,4%. При этом за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата, так как индексация действует с января.

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#пенсии
#военные
#михаил мишустин
#индексация
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