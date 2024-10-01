Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке «Бутово»

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В промышленном парке «Бутово» запущены шесть новых высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования.
Об этом сообщил министр правительства Москвы и глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что благодаря новым предприятиям более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу недалеко от дома. Промышленный парк был специально разработан для обеспечения удобных условий для ведения бизнеса производственными компаниями.
Управляющий партнер девелопера Александр Манунин также подчеркнул, что парк создан для максимального удобства и эффективности работы промышленных предприятий.
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«Промпарк «Бутово», площадью более 59 тысяч кв. м., был введен в эксплуатацию в прошлом году и уже сейчас включает предприятия, выпускающие продукцию для высокотехнологичных отраслей и промышленного домостроения», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что благодаря новым предприятиям более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу недалеко от дома. Промышленный парк был специально разработан для обеспечения удобных условий для ведения бизнеса производственными компаниями.
Управляющий партнер девелопера Александр Манунин также подчеркнул, что парк создан для максимального удобства и эффективности работы промышленных предприятий.
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Елена Перлова