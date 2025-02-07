Баста рассказал, какой секс он предпочитает

Баста (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал гостем нового выпуска «Натальной карты» и откровенно ответил на вопросы об интимной жизни с супругой Еленой.
Астролог выразила мнение, что музыкант является старательным любовником.
Однако Баста сразу же опроверг ее слова.
Астролог отметила, что подход Василия к интимным отношениям является консервативным.
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«Василий любит утрированно, театрально заниматься сексом...» — подчеркнула ведущая передачи Олеся Иванченко.
Однако Баста сразу же опроверг ее слова.
«Вечно актуальная классика. Я считаю, что как-то по-своему у меня все, по-Тельцовски», — добавил рэпер.
Астролог отметила, что подход Василия к интимным отношениям является консервативным.
«У Василия Марс во Льве — так что Василий хорош в сексе, тут прямо нет вопросов. Но плох в плане инициативы. Возможно, его нужно раскручивать на секс», — заключила Иванченко.
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Екатерина Коршунова