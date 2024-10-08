Заммэра Москвы Ефимов рассказал о двух новых учебных корпусах для школ в ТиНАО

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства
В столичных районах ТиНАО Филимонковский и Коммунарка построены два новых учебных корпуса, которые предназначены для школ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы указано, что в обоих корпусах есть как универсальные, так и специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы. Оба здания уже приняли своих первых учеников, сообщил Ефимов.
По словам заместителя мэра, новый корпус школы № 1391 в деревне Горчаково рассчитан на 725 учебных мест. Дополнительное здание школы № 2070 в посёлке Воскресенское способно принять 300 учащихся.
Московская государственная надзорная строительная инспекция на всех этапах возведения социальных объектов осуществляла строгий контроль хода работ. В августе ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию учреждений образования, а с началом нового учебного года корпуса приняли более тысячи учеников.
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По словам заместителя мэра, новый корпус школы № 1391 в деревне Горчаково рассчитан на 725 учебных мест. Дополнительное здание школы № 2070 в посёлке Воскресенское способно принять 300 учащихся.
Московская государственная надзорная строительная инспекция на всех этапах возведения социальных объектов осуществляла строгий контроль хода работ. В августе ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию учреждений образования, а с началом нового учебного года корпуса приняли более тысячи учеников.
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Александр Бойцов