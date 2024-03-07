Радио1
Главная / Новости / Общество/ Новый автомобильно-пешеходный мост построят в Балашихе

Новый автомобильно-пешеходный мост построят в Балашихе

07 марта 2024, 10:53
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Мост начали возводить в В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха.

«На объекте выполнены свайные работы, продолжается строительство опор моста и монтаж мостовых балок. Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что мост находится между улицами Трубецкая и Звездная. Благодаря чему жители округа смогут намного быстрее добираться до разных концов города.

Движение по мосту планируют открыть уже ​3 квартале этого года.

Читайте также:

В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»

Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос

Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
#строительство
#мост
#балашиха
#жители
#тротуары
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт по фэншуй Мельникова рассказала, как с помощью зеркал привлечь в дом удачу
07 марта 2024, 11:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы улучшить жизнь всей семьи и энергию в доне, необходимо правильно располагать зеркала. Советы дала эксперт по фэншуй и учению васту (индуистское знание об организации жилища) Евгения Мельникова.
«Зеркала в доме должны располагаться таким образом, чтобы смотреться в них можно было в направлении севера, северо-востока, востока или северо-запада. Это позволит привлечь в жилище поток позитивной энергии, которая будет благоприятно влиять на все сферы жизни домочадцев», - рассказала Мельникова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зеркала способны улучшить энергию в «проблемных» секторах дома. Она пояснила, что, если на севере жилища нет окна, у жильцов могут появиться проблемы с деньгами. Однако исправить подобную ситуацию можно, повесив большое зеркало на северную стену.

Мельникова также подчеркнула, что зеркала должны быть цельными и не разбивать отображающиеся в них предметы и людей на несколько частей. В этой связи специалист не рекомендует оформлять дом модной сейчас зеркальной плиткой.

Также, по ее словам, не нужно делать зеркальные потолки, особенно в спальне. Специалист объяснила, что таким образом мы переворачиваем свою жизнь с ног на голову и нарушаем баланс энергий.

Не стоит располагать зеркало напротив входной двери, так как это может препятствовать поступлению в дом потока активной энергии, резюмировала Мельникова.

Читайте также:

Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти

Как освежить интерьер в квартире весной — советы эксперта

Опрос: Россияне считают животных более важными, чем интерьер
#дом
#жилище
#жизнь
#советы
#россияне
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россельхознадзор обнаружил фантомное молоко в школах и детсадах
Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге 33 тонные фантомных молочных продуктов
07 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/Wirestock

В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомных молочных продуктов, которые поставлялись в детские сады и школы. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.
Отмечается, что продукцию поставляла компания из Санкт-Петербурга. Однако при проведении проверки выяснилось, что по указанному адресу располагается жилой дом, а само производство отсутствует.

С января этого года компания поставила 136 партий молочной продукции через фирму-прокладку, на складе которой не соблюдались санитарные нормы.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что это довольно распространённая схема. Компания, продающая продукцию по низким ценам, выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детсады. Они получают товар от производителя и создают фирмы-однодневки. Затем эти продукты разбавляют, подменяют, сокращают объёмы. Оставшееся количество продают, а разницу кладут себе в карман.

Читайте также:

Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

Нутрициолог Кабанов предупредил об опасности молока

Врач Соломатина рассказала об опасности молока
#россельхознадзор
#молоко
#поставки
#школа
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании по благоустройству
07 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/yulenochekk

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 15 марта, принять в нём участие приглашают всех жителей Московской области старше 14 лет, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Голосование определит территории, которые мы благоустроим в следующем году. Мнение жителей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Голосование будет проводиться в четвёртый раз. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях. При этом привычное онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
Список территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

Читайте также:

В Клину благоустроят лесопарк Шариха

В Раменском обустроят более 60 клумб и цветников

В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк
#голосование
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В угоду зообизнесу»: Зоозащитник о новых правилах содержания животных в точках продажи
Зоозащитник Корецких: Новые правила содержания животных ничего не изменят
07 марта 2024, 10:19

Фото: istock / ngothyeaun

Правительство РФ утвердило правила содержания животных в местах продажи. С 1 марта они вступают в силу. Теперь в помещениях, где одновременно содержат и продают животных, должны соблюдаться правила по площади клеток и вольеров, температуре и влажности в помещении, а также гигиене.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» рассказал, что изменилось и как новые правила отразятся на самих животных.

Зоозащитник заявил, что введенные нормативы слабые. К примеру, для содержания собаки до 5 килограмм выделают 2 квадратных метра, а для кошки — 3 квадратных метра. Эти показатели являются минимальными и животному, содержащемуся в таком ограниченном пространстве, будет некомфортно, считает эксперт.

«На самом деле, с точки зрения защиты животных, это постановление правительства ничего не изменило. Оно просто ввело в легальную сферу продажи животных. Потому что раньше это вообще никак не регулировалось, а сейчас установлены определенные нормативы и требования для содержания животных», — пояснил Корецких.
По мнению зоозащитника, продавать кошек и собак в зоомагазинах и так называемых птичьих рынках неприемлемо, потому что там невозможно создать хорошие условия для их содержания. Он отметил, что эти меры направлены на зообизнес, для которого теперь нет преград для продажи животных в зоомагазинах или рынках.

Корецких также добавил, что в ходе разработки постановления сам принимал участие в заседаниях рабочей группы при Министерстве природы РФ. Эксперт добавил, что они совместно с другими зоозащитниками выдвигали свои нормативы по содержанию животных и недопустимости продажи кошек и собак в таких местах, но данная позиция не была учтена.
«Не указано о том, что какой-то выгул должен быть, какое-то изолированное помещение, о чем в качестве компромиссного варианта зоозащитники говорили», — заявил Корецких.
Эксперт пояснил, что эти требования смогут соблюсти практически любые магазины и птичьи рынки, поскольку серьезных ограничений в постановление нет.
«Такое явление, как продажи, там, кошек, собак и других животных на рынках, она не исчезнет, к сожалению», — подытожил Корецких.
Читайте также:

Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья

Эксперт объяснил, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак в Подмосковье
#кошки
#собаки
#зоозащитник
#правительство
#магазины
#правила
#животные
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ повысит размер социальных пенсий с 1 апреля
07 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Правительство России с 1 апреля повышает социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщили в кабмине.
Отмечается, что решение об индексации пенсионных выплат было принято президентом России Владимиром Путиным. Целью такой меры стало повышение уровня жизни социально незащищённых категорий россиян.

В этом году на индексацию пенсий в бюджете государства заложено 37,5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить размер пенсионных выплат для 4,1 миллиона граждан, из которых свыше 3,4 миллионов получают социальные пенсии и порядка 700 тысяч – государственное пенсионное обеспечение.

Напомним, что социальная пенсия положена гражданам с инвалидностью, по потере кормильца или по старости при нехватке стажа и количества пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Читайте также:

В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

В Союзе пенсионеров рассказали, как «докупить» баллы и увеличить пенсию

Стало известно, сколько россиян останутся без пенсии
#правительство
#россия
#пенсия
#индексация
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония и ОАЭ: Ostrovok.ru рассказал о популярных направлениях среди российских туристов
07 марта 2024, 10:00

Фото: istockphoto/FTiare

Россияне часто отдают предпочтение внутреннему туризму, однако велико число и тех, кто предпочитает отправиться на другой конец света.
О том, какие направления российские туристы выбирают для путешествий, в беседе с «Радио 1» рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.

«К началу марта самостоятельные туристы совершили на 25% больше бронирований в российских объектах размещения на весну, чем к аналогичному периоду в прошлом году», – сообщила Кочеткова.
Что касается зарубежных направлений, то по ним число бронирований на весну увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом.

«Рост отмечается по большинству стран, однако самые динамичные показатели в азиатских направлениях. Например, в Японии и Китае видим прирост в десятки раз, что связано с открытием границ для путешественников», – пояснила Кочеткова.
Кроме того, выделяется Абхазия, где замечен рост в три раза, Узбекистан и Грузия – в два раза, Азербайджан – на 97%, Белоруссия – на 91%, Казахстан – на 71%, а также ОАЭ – на 58%.

Читайте также:

Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru

Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

В России хотят создать программу об информировании про внутренний туризм
#туризм
#казахстан
#белоруссия
#грузия
#узбекистан
#азербайджан
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дольщики девятилетнего долгостроя «ЖК Диалект» в Мытищах получают ключи
07 марта 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Участники долевого строительства жилого комплекса «Диалект» в мытищинском микрорайоне Пироговский начали оформлять долгожданные квартиры, сейчас ключи получили уже 35 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 35 дольщиков, всего новоселье отметят 85 семей», — говорится в сообщении.
Строительство 17-этажного дома ЖК «Диалект» началось в 2015 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2017 года. Однако работы шли с задержками, а в 2018 году строительство было заморожено. В 2021 году застройщика ООО «Группа МГ» признали банкротом.

В 2022 году проект объект передали областному Фонду защиты прав дольщиков и работы возобновились. Сейчас ЖК построен у поставлен на кадастровый учёт.

Читайте также:

Дольщики проблемного ЖК «Новая жизнь» в Пушкинском округе получают ключи

Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи

Ждавшие с 2015 года квартир дольщики ЖК в Мытищах начали получать ключи
#мытищи
#дольщики
#долгострой
#ключи
#квартиры
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разработали образовательный проект «Россия в регионе Южных морей»
07 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

В России разработали образовательно-просветительский проект «Россия в регионе Южных морей. По следам русских открытий», об этом сообщает фонд имени Миклухо-Маклая.
В разработке проекта приняли участие учёные РАН из Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона.

«Проект ставит своей целью образование и просвещение в области достижений России в ходе русских морских походов и научных экспедиций XIX- XXI вв. для развития кругозора, углубления знаний в области истории и географии, патриотического воспитания», — уточнили представители фонда.

По мнению разработчиков проекта, знание истории помогает сохранить культуру и самобытность страны.

Все желающие могут ознакомиться с иллюстрированным онлайн-изданием и узнать много нового и интересного о том, какой вклад в развитие России внесли морские открытия.

Читайте также:

В январе стартовал IV Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»

Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»

Подмосковный ИТ-проект стал победителем в Национальной премии в сфере цифровизации
#проект
#образование
#море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей
07 марта 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа.

«Трехэтажное здание площадью 3 тысяч кв. метров будет рассчитана на группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет. Также в нем оборудуют помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовую. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что жилой комплекс расположен в 20 минутах езды по ​Киевскому шоссе от Москвы.

Читайте также:

В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса

Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос

В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин
#детский сад
#парк
#строительство
#благоустройство
#шоссе
#комплекс
#здание
#жк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф