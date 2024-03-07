Новый автомобильно-пешеходный мост построят в Балашихе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Мост начали возводить в В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха.
Стоит отметить, что мост находится между улицами Трубецкая и Звездная. Благодаря чему жители округа смогут намного быстрее добираться до разных концов города.
Движение по мосту планируют открыть уже 3 квартале этого года.
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«На объекте выполнены свайные работы, продолжается строительство опор моста и монтаж мостовых балок. Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары», — поделились в министерстве.
Движение по мосту планируют открыть уже 3 квартале этого года.
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Мира Полтева