Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос

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Капитальный ремонт трассы А108 «Большое Московской кольцо» ведётся на участке от 348 до 354 км, проезжую часть здесь расширят с двух до четырёх полос, что увеличит пропускную способность трассы, которую используют при транзитном объезде Серпухова. О ходе работ рассказал начальник производственного отдела компании «Центравтомагистраль» Анатолий Жуков.
«Сейчас на участке ведётся устройство земляного полотна и основания насыпи для создания дополнительных полос движения. Далее запланированы работы по устройству основания дорожной одежды, укладке верхнего слоя асфальта, обустройству линий наружного освещения и остановок», — сказал Жуков.На четырёхполосном участке будет устроено разделение потоков. Кроме того, у примыкающих к федеральной дороге съездов в населённые пункты обустроят переходно-скоростные полосы для правого и левого поворота.
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