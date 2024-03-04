Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В красногорском микрорайоне Опалиха идёт возведение путепровода, в настоящее время завершено устройство 50% опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас полностью завершено устройство опор № 2 и № 3, продолжается устройство опор № 1 и № 4. Одновременно с этим ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых превышает 524 тонны. Кроме того, рабочие бетонируют подпорные стены», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Протяжённость двухполосного путепровода составит 137 метров. Он свяжет «старую» и «новую» части Опалихи, благодаря чему местные жители смогут быстрее и комфортнее добираться до различных социальных объектов, включая школы и медучреждения. Ликвидация железнодорожного переезда сделает проезд более безопасным.
Читайте также:
В двух округах Подмосковья модернизировали светофоры
На участке трассы А-105 в Подмосковье вводят кратковременные перекрытия движения по ночам
В пяти подмосковных округах прошли комплексные работы по содержанию дорог
Лев Каштанов