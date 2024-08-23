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В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ

23 августа 2024, 09:43
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Четырнадцать школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договора о комплексном развитии территории, откроются в новом учебном году в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.


«Расскажем о нескольких таких школах. В частности, в числе инвестиционных учебных заведений открывается школа в жилом комплексе «Отрада», расположенном на территории городского округа Красногорск. Школа рассчитана на 1375 учеников. В здании оборудованы не только учебные кабинеты, но также помещения под кружки и секции — интеллектуальные и спортивные. Посещать эти внеклассные занятия смогут также дети, обучающиеся в других школах», — говорится в сообщении.
Ещё один реализованный инвестиционный проект — школа на 900 мест в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В здании есть всё необходимое для современного учебного процесса. Кроме того, для первоклассников есть спальни и игровые. А на пришкольной территории, помимо спортплощадок, создан учебно-опытный участок с полевыми растениями и овощами.

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#строительство
#школы
#инвесторы
#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
Загруженность дорог Московской области утром 23 августа составила четыре балла
23 августа 2024, 09:55

Интенсивность трафика на подмосковных дорогах по состоянию на утро пятницы, 23 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются в основном при движении в сторону столицы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечены при проезде по направлению к Москве на участках трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Пятницкое, Дмитровское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких манёвров.

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#трафик движения
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#московская область
#подмосковье
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Продажи презервативов в России достигли рекорда
«Ведомости»: продажи средств контрацепции в России выросли в деньгах и объеме
23 августа 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Alexthq

По итогам первого полугодия 2024 года в России наблюдается значительный рост продаж презервативов и противозачаточных таблеток. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».
Выручка аптечных сетей составила 19,3 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за последние пять лет. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года выручка составила 16,7 миллиарда рублей, а в 2022 году — 17,2 миллиарда.

Сеть аптек «36,6» отметила увеличение продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост продаж противозачаточных средств на 22%, в то время как Wildberries сообщил о повышении реализации контрацептивов на 25% в годовом выражении.

Эксперты связывают эту тенденцию с растущей осведомленностью молодежи о вопросах полового воспитания. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции более доступными.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также влияет на решение россиян отложить рождение детей, что способствует увеличению спроса на контрацептивы.

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#эксперты
#рост
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На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения
На ЗАЭС автоматикой отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
23 августа 2024, 09:05

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На Запорожской атомной электростанции под действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом информирует официальный Telegram-канал ЗАЭС.
Отмечается, что отключение произошло утром 23 августа. Согласно информации источника, питание на нужды станции было набрано от линии 750 кВ «Днепровская.

На данный момент все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности. Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных значений.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
#питание
#оборудование
#аэс
#станции
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#магатэ
#заэс
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Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов
РБК: пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов
23 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/alexialex

Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, однако при этом пятая часть граждан допускают невыплату кредита из-за веских причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Невозврат кредитного займа правонарушением назвали 71% опрошенных граждан, при этом практически 20% респондентов утверждают, что кредит возвращать необязательно.

Согласно информации НАФИ, портрет представителя первой группы выглядит так: россиянин-семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Характерным представителем второй группы является молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее ста тысяч человек.

По данным аналогичного опроса за 2015 год, неправомерной невыплату кредита считали около 55% участников опроса, противоположное мнение выражали 37% опрошенных россиян.

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#банки
#кредит
#мнение
#человек
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Россиянин описал жизнь в немецкой деревне лишь одной фразой
Россиянин о жизни в немецкой деревне: «Как в Средние века»
23 августа 2024, 06:09

Фото: istock/:VITALII MIKHAILIUK

Российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражен тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века. Впечатлениями от своего визита он поделился в блоге на платформе «Дзен».
«Жизнь здесь действительно течет, как в Средние века. Местные жители придерживаются традиционного уклада, занимаются сельским хозяйством, держат скот и домашнюю птицу, а также производят натуральные продукты», — написал блогер.

Он также отметил, что Хессенпорк охраняется законом как объект исторической ценности и имеет статус музея под открытым небом.

Путешественник рассказал, что местные жители ткут традиционные немецкие наряды из хлопка и льна, сохраняя многовековые обычаи. В деревне он познакомился с несколькими местными жительницами, которые пригласили его домой, и, по его словам, «есть на что посмотреть».Пост блогера вызвал оживленные обсуждения в сети, где пользователи делятся своим мнением о жизни в такой необычной деревне.

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#развитие
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Захарова по-простому объяснила, почему европейцы бегут в Россию
Захарова объяснила желание иностранцев переехать в Россию
23 августа 2024, 01:47

Фото: сайт МИД РФ

Тысячи жителей западных стран стремятся переехать в Россию, чтобы сохранить свои семьи и избежать западных ценностей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
По её словам, граждане стран НАТО активно обращаются в российские посольства за вид на жительство, визами и другими необходимыми документами. Захарова отметила, что это желание связано с недовольством западными ценностями и культурными изменениями.

«Это граждане, которые не находятся под санкциями и не значатся в санкционных списках, у них есть паспорта, квартиры, бизнесы. Однако они стремятся переехать в Россию, чтобы защитить своих детей от негативных изменений в обществе, включая вопросы, касающиеся идентичности и семейных ценностей,» — пояснила Захарова.
Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.

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#ценности
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Лаврентьев день 23 августа: Что нужно сделать, чтобы не стать нищим
Верующие отметят праздник в честь святого Лаврентия Римского 23 августа
23 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

По народному календарю 23 августа — Лаврентьев день. Это праздник, посвящённый первой муке и мельникам. Православные верующие в этот день вспоминают святого Лаврентия, который был известен как блаженный Лаврентий, Калужский чудотворец, а также мученика Лаврентия Римского. Лаврентий Римский обладал даром чудотворения и избавлял прихожан от душевных и телесных недугов.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы приходятся на 23 августа 2024 года.

История праздника

Лаврентий Римский, ученик папы Сикста и архидиакон христианской церкви, жил в III веке в Риме. Во времена императора Валериана его и его учителя Сикста, а также их последователей подвергли жестоким гонениям.

Когда Лаврентию удалось увидеться с папой Сикстом, он велел ему продать все церковные богатства и раздать деньги верующим, изгнанным из своих домов за отказ кланяться языческим богам.

Спустя три дня после казни папы Сикста арестовали и Лаврентия. Когда палачи стали допрашивать его о местонахождении сокровищ, он ответил, что все продал, чтобы сохранить паству. Его заточили в темницу, где он продолжал проповедовать и исцелять заключенных. За это его подвергли пыткам, от которых он скончался.

Блаженный Лаврентий Калужский жил в России в XV–XVI веках. По одной из версий, он произошел из боярского рода Хитровых, но он выбрал путь юродства, отказавшись от земных благ ради духовного совершенствования.

Святой жил в лесной хижине в Калуге, носил круглый год рубашку и овчинный тулуп, а на ногах — лапти. Он получил дар чудотворения благодаря своим духовным подвигам.

Согласно легенде, в 1512 году Лаврентий спас Калугу от нападения крымских татар. Когда святой отдыхал в доме князя Симеона Иоанновича, он потребовал дать ему «острую секиру», чтобы защитить его от «псов». Затем он взял топор и поспешил прочь.

Когда князь Симеон со своей дружиной сражался с захватчиками на реке Оке, в решающий момент святой чудесным образом появился на его корабле и приободрил воинов. Битва закончилась победой защитников Калуги.

Традиции в Лаврентиев день

На Руси 23 августа отмечали Лаврентьев день, или Лаврентия Зоречника. В этот день утренние и вечерние зори часто приобретали ярко-красный оттенок.

В праздник жители деревень спешили к ближайшему водоёму, чтобы посмотреть на воду. Если её поверхность была спокойной, то осень обещала быть тёплой и безветренной, а зима мягкой.

Сильные волны предвещали ненастную осень и зиму, а лёгкая рябь обещала плохую погоду в августе и сентябре.

Утром Лаврентьева дня крестьяне умывались росой для укрепления здоровья. Считалось, что в этот праздник особыми свойствами обладает колодезная и родниковая вода, которую также использовали для утренних процедур. Особенно тщательно промывали глаза, так как верили, что это поможет сохранить зрение.
Фото: istockphoto / bee32

Также на Лаврентия Зоречника было принято гладить чёрных котов. Верили, что взаимодействие с животным может избавить человека от печалей и душевных терзаний. Хозяйки в этот день взбивали и сушили подушки, надеясь избавить домочадцев от дурных мыслей и плохих снов.

Что можно делать 23 августа

Существовало поверье, что если первые лучи солнца при восходе коснутся лица человека, то он обретёт силу и красоту. Поэтому 23 августа люди старались выйти из дома пораньше, чтобы не пропустить этот момент.

В день памяти Лаврентия Римского и Лаврентия Калужского православные верующие могут посетить храм и помолиться этим святым. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома.

Важно помнить, что этот праздник приходится на Успенский пост — нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

В день Лаврентия роса считалась особенно целебной, поэтому женщины спешили собрать её с листьев и травы.

Встреча белых и чёрных котов в этот день считалась хорошим знаком, сулящим счастье и финансовое благополучие. Однако нужно не просто смотреть на котов, а обязательно приласкать их.
Фото: istockphoto / EllaPhotography

Люди верили, что чёрный кот, вопреки страшилкам, может избавить от неприятностей, которые преследуют в данный момент, а белый кот подарит счастье и удачу в будущем.

В старину в день Лаврентия все старались умыться водой из родника утром, чтобы укрепить своё здоровье. Девушки надеялись, что это поможет им сохранить красоту. Такой же целебной считалась и роса, выпавшая в этот день.

В память о блаженном Лаврентии люди молились святому об исцелении от глазных болезней.

Что не стоит делать в Лаврентьев день

В Лаврентьев день на Руси было принято соблюдать различные запреты и суеверия. Например, крестьяне старались не ходить босиком по росе, чтобы не заболеть. Они также верили, что лень может привести к финансовым проблемам, поэтому стремились приступить к работе как можно раньше.

Один из главных запретов в Лаврентьев день касается купания. Наши предки строго-настрого запрещали молодежи подходить к водоемам, считая, что это приведет к беде.

Кроме того, в этот день избегали конфликтов с близкими людьми, так как считали, что даже незначительная ссора может привести к серьёзному разладу. Примирение после такой ссоры требовало от обеих сторон большого количества сил и терпения.
Фото: istockphoto / Photodjo

Также в Лаврентьев день не рекомендовалось лениться или делать работу небрежно. Однако не стоит заниматься шитьём и вышивкой, чтобы не «пришить» себе беды и несчастья.

В этот день не рекомендуется ходить по росе в обуви, так как это может привести к болезням ног.

Женщинам не стоит отправляться в лес в одиночестве, чтобы не заблудиться. Лучше взять с собой хотя бы собаку для безопасности. Также не стоит собирать орехи, так как это может отрицательно сказаться на благосостоянии.

Кроме того, Лаврентьев день не самое подходящее время для загадывания желаний. Не стоит рассказывать о своих планах и мечтах другим людям, чтобы не столкнуться с негативными последствиями из-за сглаза.

Приметы на 23 августа

Согласно народным приметам, если 23 августа день шёл дождь, то осень ожидалась тёплой и влажной.

Если же в этот день улетали журавли, это предвещало раннюю зиму. Если птицы ещё оставались в гнёздах, то морозы не должны были наступить раньше декабря.

Земледельцы также обращали внимание на природу. Если липа желтела снизу, это предвещало хороший урожай озимых, а большое количество желудей указывало на то, что следующий год будет урожайным.

Если в Лаврентьев день было жарко, то и осень обещала быть тёплой. Если шли дожди, то осень также ожидалась дождливой и сырой.

Утренний иней 23 августа предвещал раннюю и холодную зиму. Если по поверхности водоёма шли волны, то осень обещала быть холодной, а мелкая рябь указывала на дожди в конце августа и сентябре.
Фото: istockphoto / Victor Kaprov

Тёплый, но дождливый день сулил успешную рыбалку. Если рыба активно плескалась вечером, то можно было ожидать ясного дня на следующий день.

Много желудей предвещало урожайный год. Если листья липы начинали желтеть снизу, то это предвещало богатый урожай озимых.

Если перелётные птицы ещё не покинули гнёзда, то морозы не наступят до декабря. Если журавли летели на юг, то можно было ожидать холодов в середине октября.

Если птицы замолкли, то это предвещало дождь. Порывистый ветер указывал на то, что вскоре установится тёплая и спокойная погода.

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Воробьёв в День флага напомнил о важности передавать любовь к стране детям
22 августа 2024, 22:30

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Государственного флага России. Он напомнил, как важно передавать детям любовь к Родине.
«Сегодня День Государственного флага, который напоминает нам о том, что всё мы являемся частью большой и великой страны. Важно любить её, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой. С праздником!», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
День Государственного флага Российской Федерации был установлен Указом президента в 1994 году. Отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу страны – национальному триколору.

В этот день традиционно в Подмосковье и по всей России проходят торжественные шествия, праздничные ярмарки, уличные гуляния и патриотические мероприятия.

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Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью
22 августа 2024, 22:27

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Завершить строительство нового склада маркетплейса Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. По ее словам, логистический центр в Санкт-Петербурге достроят к октябрю 2024 года.
«Заехала сегодня на наш склад в Шушарах: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены, сейчас началась подготовка основания для заливки полов и благоустройства территории. Планируем завершить все работы уже в октябре этого года», — написала Бакальчук.
Крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошел в январе 2024 года. Пожару присваивали повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

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