В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четырнадцать школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договора о комплексном развитии территории, откроются в новом учебном году в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
«Расскажем о нескольких таких школах. В частности, в числе инвестиционных учебных заведений открывается школа в жилом комплексе «Отрада», расположенном на территории городского округа Красногорск. Школа рассчитана на 1375 учеников. В здании оборудованы не только учебные кабинеты, но также помещения под кружки и секции — интеллектуальные и спортивные. Посещать эти внеклассные занятия смогут также дети, обучающиеся в других школах», — говорится в сообщении.Ещё один реализованный инвестиционный проект — школа на 900 мест в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В здании есть всё необходимое для современного учебного процесса. Кроме того, для первоклассников есть спальни и игровые. А на пришкольной территории, помимо спортплощадок, создан учебно-опытный участок с полевыми растениями и овощами.
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