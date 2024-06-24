Замглавы Пушкинского проверила благоустройство «народной тропы» в Правдинском

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Заместитель главы Пушкинского Юлия Терёшина проверила качество благоустройства «народной тропы» в Правдинском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Участие в пешем обходе приняли уполномоченный главы округа Нина Ушакова, представители Администрации и МКУ «Ельдигино Сервис»
Стоит отметить, что программа «Народные тропы» была запущена в 2021 году по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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«Дорожные работы, проводившиеся в районе домов № 19, 21 по ул. 2-я Проектная, сегодня полностью завершены. Результаты приняты и оценены не только заказчиком, но и жителями. Жители дали положительную оценку реализованному проекту и остались довольны качеством выполненных работ. Протяжённость «народной тропы» км. Дорога полностью заасфальтирована и укреплена бордюрным камнем», — поделилась Нина Ушакова.
Стоит отметить, что программа «Народные тропы» была запущена в 2021 году по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Мира Полтева