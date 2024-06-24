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Замглавы Пушкинского проверила благоустройство «народной тропы» в Правдинском

24 июня 2024, 16:39
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Заместитель главы Пушкинского Юлия Терёшина проверила качество благоустройства «народной тропы» в Правдинском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Участие в пешем обходе приняли уполномоченный главы округа Нина Ушакова, представители Администрации и МКУ «Ельдигино Сервис»

«Дорожные работы, проводившиеся в районе домов № 19, 21 по ул. 2-я Проектная, сегодня полностью завершены. Результаты приняты и оценены не только заказчиком, но и жителями. Жители дали положительную оценку реализованному проекту и остались довольны качеством выполненных работ. Протяжённость «народной тропы» км. Дорога полностью заасфальтирована и укреплена бордюрным камнем», — поделилась Нина Ушакова.



Стоит отметить, что программа «Народные тропы» была запущена в 2021 году по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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В Апрелевке отремонтируют котельную
24 июня 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной №58 проведут в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, электронные торги за подряд на проведение работ уже стартовали, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию по объекту, капитально отремонтировать котельную №58, расположенную на улице Дубки в Апрелевке, и поставить необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в котельной надо будет заменить котёл. Капремонт планируется завершить в будущем году.

Начальная цена лота составляет 16 миллионов 415 тысяч 10 рублей, заявки принимаются до 5 июля.

Капремонт будет финансироваться из бюджета Московской области и Наро-Фоминского округа.

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«Притвориться мертвым»: психиатр рассказал, как защититься от насильников
Психиатр Теслер: неуверенный в себе человек – потенциальная жертва насильника
24 июня 2024, 16:45

Фото: Istock/innovatedcaptures

Насилие чаще всего связано с желанием агрессора получить полный контроль над жертвой, поэтому очень важно сохранять спокойствие.

О том, как защититься от насильника и не стать жертвой в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. Психиатр отметил, что с насильником не нужно оставаться наедине.

«Если вы чувствуете, что от человека исходит какая-то агрессия, то лучше находиться там, где тебе смогут помочь. Есть такой термин «виктимное поведение» или «поведение жертвы». Когда человек боится, он даже провоцирует какую-то агрессию в свою сторону. Есть такой гормон страха — адреналин. Когда человек боится, обязательно собаки будут к нему подбегать, милиционеры проверять прописку около метро, а если человек спокоен, то никому в голову не придёт проявлять по отношению к нему агрессию, потому что он тебе или в живот может выстрелить из 45-го калибра или оказать не только сопротивление, а еще большее насилие в ответ», — рассказал специалист.

По его словам, если человек транслирует уверенность, она подразумевает спокойствие в результате. Однако если человек боится, не смотрит в глаза, не уверен в себе, то это потенциальная жертва. Если есть жертва, то насильник обязательно найдется, добавил он. Александр отметил, что насильника можно попытаться сбить с толку.

«Я помню, у меня была одна пациентка, вот к ней вечно приставали дяденьки. Она говорила, ребят, я не против, но у меня сифилис. И дяденьки отставали от нее. Это и в животном мире всё используется. Например, скунс. Он выделяет струю едкого вещества, от него все прячутся. Человек – это биологическое создание. Всегда есть возможность транслировать примеры из животного мира. Это и застывание и притвориться мёртвым. У человека есть еще и слово, то есть вербальный уровень, то он может что-нибудь такое сказать насильнику, что тот в панике убежит. У моего товарища старшая сестра поздно вечером шла с работы и к ней пристали хулиганы. Она до того испугалась, что вместо «караул» громко закричала «Ура!». Они разбежались», — поделился эксперт.

Неординарное поведение может испугать насильника. Зачастую насильник – это человек, который сам испытывает страх. Самое простое – не создавать ситуаций, где можно подвергнуться насилию. В первую очередь нужно постараться дистанцироваться, заключил он.

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Спасатели провели мониторинг несанкционированных пляжей в Подмосковье
24 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили несанкционированные пляжи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Патрулирование несанкционированных мест купания провели на 40 водоёмах в 21 городских округах Московской области.

«При купании в неизвестных водоемах люди подвергают себя серьёзной опасности, так как не все реки, озера и пруды предназначены для купания. Спасатели пояснили населению, что не стоит рисковать собственным здоровьем и отдавать предпочтение диким пляжам, в таких местах риск получить травму намного выше. Большего всего отдыхающих специалисты зафиксировали в округе Котельники на Малом и Большом Люберецких карьерах, а также в округе Мытищи на реке Клязьма. Спасатели посоветовали гражданам не забывать о том, что на диких пляжах под водой лежат разбитые стекла, коряги, шины, куски бетона с металлическими прутьями и другие травмоопасные предметы», — поделился замначальника Сергей Щетинин.

Всего к мониторингу привлекалось 70 человек личного состава и 24 единиц техники

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Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
24 июня 2024, 16:07

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актер Олег Огий, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей», скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.
Малич также сообщил, что отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00, но не уточнил причину смерти.

Олег Огий родился в 1956 году и окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его запомнили телезрители благодаря ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности».

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В Подмосковье ЗАГС предоставляет 14 видов услуг
24 июня 2024, 15:54

Фото: istockphoto / Nadtochiy

С 1 мая жители региона могут зарегистрировать свой брак в 25 парках Московской области.
«Услуги ЗАГСа доступны в каждом муниципалитете. С этого года желающие могут расписаться не только в отделении дворцов бракосочетаний, но и в МФЦ. На сегодняшний день в Московской области работает 58 выездных площадок заключения брака, при этом 31 была запущена только в 2024 году», — отметил замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Стоит отметить, что с 1 июня в регионе заработал портал «Свадьба в Подмосковье», где находится информация обо всех выездных площадок с фотографиями и описанием. На портале жители могут забронировать площадку для регистрации своего брака.

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В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада
24 июня 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание детского сада «Колосок», расположенного в селе Федино городского округа Воскресенск, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание и поставить всё оборудование, необходимое для нормального функционирования учреждения», — говорится в сообщении.
Двухэтажное здание детского сада было построено в 1959 году, его общая площадь составляет более 893 квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная стоимость лота — 91 миллион 728 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 9 июля.

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#капитальный ремонт
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#комитет по конкуретной политике мо
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«Привнести в отношения больше романтики»: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 24 по 30 июня
24 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/amgun

На этой неделе стоит найти время для прогулок на свежем воздухе и насладиться звуками природы. Предприимчивость и активная позиция помогут достичь успеха не только в делах, но и в любовной сфере.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 24 по 30 июня и рассказала, что ждать в этот период.

Астролог отметила, что на предстоящей неделе в деловой сфере поможет предприимчивость и активная позиция. В любви пора привнести в отношения больше романтики и организовать свидание. Для укрепления здоровья благоприятно слушать звуки природы и найти время для прогулки на свежем воздухе.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овен будет более решительным и легко преодолеет трудности. Он почувствует прилив вдохновения и творческого настроя.

Тельцу надо больше общаться с приятными людьми. Благоприятно читать стихи и любимые книги.

Близнецам надо отдать предпочтение надёжности. Им необходимо быть уверенными и осведомлёнными.

У Рака возрастёт самооценка. Ему надо слушать себя и исполнять свои желания.

Лев почувствует потребность в эстетике. Ему надо подчеркнуть свою красоту и свои достоинства.

Дева расширит кругозор, она узнает много нового и необычного. Её взгляды поменяются.

Весам важно быть оптимистами и верить в свои силы. Им нужно своевременно отдыхать, не дожидаясь усталости.

Скорпиона многое порадует. У него поднимется настроение, и он ощутит счастье.

Стрельца ожидает прибыль, увеличение дохода. Ему удастся реализовать важные планы.

У Козерога возможна влюблённость. Его будут сопровождать удивительные, но приятные события.

Водолею будет сопутствовать успех. Он успешно справится со всеми делами, его решения будут необычными.

Рыбам надо активно заниматься карьерой и деловыми вопросами. Им важно проявить мягкую силу и дипломатию.

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Школьники из Люберец стали призёрами всероссийского чемпионата «Профессионалы»
24 июня 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Люберецкого Инженерно-технологического лицея заняла третье место на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Она отличилась в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Московскую область представляли ученики Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников. Эта компетенция считается одной из самых перспективных и востребованных в современном мире, так как связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что лицей гордится своей командой наставников, в том числе учителями информатики Александрой Глазко и Татьяной Стереховой, которые подготовке учеников к выступлению на чемпионате.

В компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» серебро завоевала десятиклассница гимназии №41 Ева Бахриддинова.

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#подмосковье
#люберцы
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В Реутове обсудили помощь участникам СВО
24 июня 2024, 15:14

Фото: пресс-служба главы г.о. Реутов

Встречу с пятью участниками специальной военной операции провели в Музейно-выставочном центре в Реутове, участие в ней приняли представители фонда «Защитники Отечества», депутаты, молодёжь и члены общественных организаций. Главной темой встречи стала помощь бойцам и их близким, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.
В ходе встречи было отмечено, что из Реутова в зону СВО уже отправили более 500 машин гуманитарной помощи.

«Всё что можем, конечно, приобретаем. Есть заявки, которые требуют времени на их выполнение и дополнительных средств, поэтому, хочется сказать всем нашим ребятам, чтобы они не стеснялись и обращались в наш центр. Возможно, не сразу, но мы будем стараться выполнять все их просьбы и заявки», — сказала исполняющая обязанности председателя Совета депутатов городского округа Реутов Анна Бабалова.
В пресс-службе добавили, что в округе закупили всё, о чём заранее попросили бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках.

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