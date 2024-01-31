Новый детский сад на 350 мест откроют в Красногорске

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В городском округе Красногорск построили детский сад на 350 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый детсад находиться на территории жилого комплекса Город «В лесу».
Стоит отметить, что «Город «В лесу»» стал победителем московской премии в номинации «Лучший ЖК Московской области по обеспечению жителей коммерческой инфраструктурой».
Кроме этого, уже в марте 2024 года дети смогут пойти в новый детский садик в жилом комплексе.
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«Детский сад представляет собой трехэтажное здание общей площадью более 5 тыс. кв. метров. Дошкольное учреждение рассчитано на пятнадцать групп, две из которых — ясельные. На прилегающей территории предусмотрены прогулочные зоны, игровые площадки и веранды», — поделились в министерстве.
Кроме этого, уже в марте 2024 года дети смогут пойти в новый детский садик в жилом комплексе.
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Мира Полтева