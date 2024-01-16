В Одинцове построят детский сад с витражами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 245 воспитанников, построят рядом с Сосновой улицей в Одинцове, в здании планируется установить несколько витражей. Облик здания одобрила архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В трёхэтажном здании общей площадью около 3900 квадратных метров будут подготовлены помещения для десяти групп, а также залы для занятия музыкой и физкультурой, столовая с кухней и медпункт. Витражное остекление будет использовано в зонах входной группы и лестничных маршей», — отмечается в сообщении.
На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение, а у входа организуют удобное пространство для посадки и высадки детей из автомобилей.
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Лев Каштанов