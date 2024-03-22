Новый детский сад построят в Ленинском городском округе

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад на 350 мест с фасадами в природных оттенках появится в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Детсад планируют разместить недалеко от поселка Коробово.
Стоит отметить, что работать новое дошкольное учреждение начнет уже в 2026 оду.
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«Новый современный детский сад на 350 мест выполнен по индивидуальному проекту. Здание переменной этажности от 2 до 3 этажей рассчитано на комфортное размещение 14 групп воспитанников от 2 до 7 лет. Общая площадь здания составит порядка 4000 квадратных метров.Здание будет иметь форму прямоугольника с выступающими блоками помещений, за счет чего исключается монотонное однообразие экстерьера», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Мира Полтева