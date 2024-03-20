В Химках запланировано строительство жилого комплекса класса «комфорт-плюс»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса «комфорт-плюс». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В первую очередь в жилом комплексе будут возводить три жилых дома, в которых будет подземный паркинг и детский сад на 500 мест.
Стоит отметить, что жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино.
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«В первую очередь мы берем на себя ответственность сформировать сбалансированную городскую среду. Нам важно, чтобы архитектура нашего ЖК была гармонично интегрирована в окружающую территорию. С этой целью мы запроектировали корпуса жилых домов преимущественно средней и низкоэтажной застройки: перепады между секциями могут составлять до 10 этажей. Это дает ощущение пространства и красивые видовые характеристики квартир», – поделился управляющий партнер сегмента «Московская область» в ГК ФСК Даромир Обуханич.
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Мира Полтева