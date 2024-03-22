Строительство дата-центра «Транснефти» в Луховицах вошло в завершающий этап

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Центр обработки данных «Луховицы» строится в одноименном городском округе Подмосковья по заказу компании «Транснефть», строительная готовность объекта оценивается в 94%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время в постройке площадью 1,7 тыс. квадратных метров ведутся работы по внутренней отделке помещений, устанавливаются и запускаются внутренние инженерные системы», — отмечается в сообщении.В здании расположен зал, где планируется разместить 120 серверных стоек, а также несколько серверных шкафов.
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Лев Каштанов