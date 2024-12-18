Новый дом в ЖК «Liberty» поставили на кадастровый учёт

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Жители ЖК «Liberty», расположенного в городском округе Люберцы, могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, определить детей в школы и детские сады и выполнить другие юридические процедуры. Их дом был поставлен на кадастровый учёт, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Благодаря усилиям Министерства жилищной политики и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, удалось оперативно поставить дом на кадастровый учёт.
Адрес: Московская область, городской округ Люберцы, Шоссейная улица, дом 42.
Кадастровый номер: 50:22:0010211:38118
Комплекс занимает территорию общей площадью более 61,8 тысяч квадратных метров. В нём предусмотрено 400 квартир и 210 апартаментов.
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Дайана Хусинова