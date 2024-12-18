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Новый дом в ЖК «Liberty» поставили на кадастровый учёт

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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Жители ЖК «Liberty», расположенного в городском округе Люберцы, могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, определить детей в школы и детские сады и выполнить другие юридические процедуры. Их дом был поставлен на кадастровый учёт, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.


Благодаря усилиям Министерства жилищной политики и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, удалось оперативно поставить дом на кадастровый учёт.

Адрес: Московская область, городской округ Люберцы, Шоссейная улица, дом 42.
Кадастровый номер: 50:22:0010211:38118

Комплекс занимает территорию общей площадью более 61,8 тысяч квадратных метров. В нём предусмотрено 400 квартир и 210 апартаментов.

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#московская область
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Загруженность дорог Подмосковья утром 18 декабря составила шесть баллов
18 декабря 2024, 09:39

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 декабря, составила шесть баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 753 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Подрядчикам ИЖС с эскроу-счетами начнут выдавать льготные кредиты
18 декабря 2024, 09:20

Фото: istockphoto.com/KangeStudio

Россияне смогут построить себе частный дом с использование эскроу-счёта, защищающего деньги заказчика, соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, при этом подрядчику такого строительства будет предоставляться льготный кредит, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«При индивидуальном жилищном строительстве с механизмом эскроу заказчик кладёт всю сумму на специальный счёт, при этом подрядчик не имеет к нему доступа до сдачи объекта. Благодаря этому средства заказчика защищены от нецелевого расходования. А для подрядчиков Дом.РФ запустит собственную программу субсидирования кредитов на ИЖС по ставке не выше 1% годовых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи этой программы льготного кредитования подрядчиков планируется просубсидировать строительство не менее миллиона квадратных метров индивидуального жилья.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена на сайте спроси.дом.рф.

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#ижс
#строительство
#жилой дом
#россия
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В Домодедове ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест
18 декабря 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад «Чебурашка» на 250 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Домодедово парк» на территории округа Домодедово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детсад общей площадью 6 тысяч квадратных метров оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь есть помещения для десяти групп, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, а также различные технические и административные помещения. На прилегающей территории установлены игровые площадки», — говорится в сообщении.
Двери для детей новый детский сад откроет в первом квартале 2025 года.

Отмечается, что детсад был построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
#строительство
#домодедово
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Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью
SHOT: Многоженца Сухова проверит московский уполномоченный по правам ребёнка
18 декабря 2024, 09:02

Фото: iStock/Fedorovekb

Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. Мужчина стал главным объектом ненависти россиян после его интервью с рассказами о методах воспитания, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам самого Ивана, в московской трехкомнатной квартире помещается вся его семья, отдельная комната предназначена лишь для него. С разными супругами он вступает в интимные отношения, когда захочется, отрицает существование презервативов и мечтает зачать 50 детей. Мужчина с гордостью заявляет, что он тратит на всю семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду.

Интервью журналистки Саши Сулим с многоженцем сильно разозлило людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, а также комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, и не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.

Согласно информации канала, недвижимости в Москве у Сухова нет, на нём зарегистрированы участок, квартира во Владимирской области и «УАЗ-Патриот». Несколько лет назад судебные приставы пытались взыскать с многоженца штраф, однако не нашли у должника ни имущества, ни доходов. Мужчина утверждает, что его семье очень помогают выплаты на детей.

Уточняется, что дочерей Ивана практически с младенчества готовят стать вторыми или третьими жёнами, а сыновей — многоженцами.

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Российский чиновник призвал наказывать должников по алиментам без «предела жестокости»
РБК: Никитин призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»
18 декабря 2024, 08:45

Фото: iStock/Bet_Noire

Губернатор Новгородской области и депутат Госсовета Андрей Никитин заявил, что наказание за неуплату алиментов должно быть максимально ужесточено. Об этом информирует РБК.
По его словам, проблема с алиментами в РФ стоит остро. Никитин подчеркнул, что долги по данным видам выплат высокие, но на сегодняшний день они стали немного меньше.

Губернатор отметил, что соответствующим вопросом следует заниматься серьезно. Чиновник также выступает за самые высокие санкции для злостных неплательщиков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#алименты
#долги
#рф
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Цены на красную икру в РФ начали снижаться и продолжат падать после Нового года
18 декабря 2024, 08:27

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что цены на красную икру в России начали снижаться с середины ноября и могут упасть еще на 10% после новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт отметил, что на рынке сейчас наблюдается избыток продукции и снижение спроса, что в свою очередь приводит к падению цен.

«Икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, дефицита не будет», — подчеркнул Панин.

Он также сообщил, что в прошлом году Россия произвела более 25 тысяч тонн икры, из которых 9 тысяч тонн были экспортированы, а 16 тысяч тонн остались на внутреннем рынке. Однако, по его словам, даже при высоких ценах — от 6 до 8 тысяч рублей за килограмм — спрос не был достаточным для полного потребления этой продукции.

В этом году цены на икру достигали 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало ажиотаж среди покупателей. Спрос рождает предложение, и в итоге ее цену перегрели к середине ноября, добавил Панин. В настоящее время в специализированных магазинах цены колеблются от 9,5 до 11,5 тысяч рублей в зависимости от вида икры.

После Нового года ожидается переход на солено-мороженую икру, которая имеет более низкие вкусовые характеристики и цену. Панин заключил, что снижение «тяги» к покупке икры приведет к дальнейшему снижению цен в постновогодний период.

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цены
#спрос
#снижение
#икра
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Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии
EA: к 2050 году более 6 миллионов объектов в Англии могут уйти под воду
18 декабря 2024, 08:26

Фото: iStock/cranach

Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА).
Уточняется, что около 6,3 млн домов и предприятий в Англии находятся в районах, которые подвержены риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды. Из-за изменения климата к 2050 году их число может возрасти до 8 млн.

Согласно информации источника, более серьезные наводнения могут привести к тяжелым экономическим последствиям для государства. Ученые напомнили, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.

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#ученые
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#реки
#наводнение
#ущерб
#великобритания
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Умер актер из «Властелина колец»
Умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей, сыгравший владельца «Гарцующего пони»
18 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/jorgeantonio

На 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». Об этом сообщает издание The New Zealand Herald, уточняя, что печальная новость стала известна в четверг.
Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году и в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, где начал свою карьеру в театре. За свою долгую и успешную карьеру он успел поработать в театре, на радио, в кино и телевидении, завоевав международное признание и любовь зрителей.

В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений. В 2016 году он был удостоен почетной грамоты Клуба артистов эстрады Новой Зеландии за свои выдающиеся достижения. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнят его как владельца таверны «Гарцующий пони», который стал одним из ярких персонажей этой культовой истории.

Ранее стало известно, что в Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#кино
#актёр
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«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, ​на ней звучит музыка
Baza: «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 взломали, в эфире звучат SHAMAN и гимн СССР
18 декабря 2024, 03:48

Фото: iStock/fuzzybearphotography

Стало известно о возможном взломе радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», которая работает с 1976 года. Обычно станция передает лишь белый шум и помехи в своем круглосуточном вещании, однако 13 декабря их заменила цепочка 24 странных сообщений. Теперь в эфире начали звучать музыкальные композиции, среди которых «Я — русский» исполнителя Shaman, «Лебединое озеро» и гимн СССР.
Все это вызвало рассуждения о взломе с целью некоего послания, передает Telegram-канал Baza.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником» (или даже чем-то покрепче)», — говорится в посте канала.
Telegram Baza также отметил, что за несколько дней до начала СВО УВБ передала сразу несколько сообщений со словами вроде «лесолед», «мужощелк» и «шиконаст», но замолчала в день начала спецоперации.

13 декабря 2024 года среди сообщений звучали такие слова как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В прошлый раз подобный «взлом» УВБ-76 случился в 2022 году, тогда по ней стали транслировать песню «Bad Apple».

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