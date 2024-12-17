За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 12 домов на 4,6 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Двенадцать новостроек на 4 656 квартир общей площадью свыше 327 тысяч квадратных метров, расположенных в семи городских округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Подмосковья и дает возможность владельцам жилья оформить право собственности на свои квартиры», — сказала начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.Отмечается, что четыре получившие кадастровый номер новостройки расположены на территории городского округа Красногорск: три в ЖК «Ильинские луга» и один в ЖК «Новая Рига». Ещё три новых дома зарегистрированы в Мытищах — в жилых комплексах «Федоскинская слобода», «Шолохово» и «Мытищи Парк». И по одному дому зарегистрировано в Звёздном городке, Одинцове, Балашихе, Подольске и Ленинском округе.
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Лев Каштанов