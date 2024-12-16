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В Московской области на кадастровый учёт поставили три социальных объекта

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

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В начале декабря текущего года Управление Росреестра по Московской области оперативно поставило на государственный кадастровый учёт ряд социально значимых объектов для региона, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В Лыткарино на кадастровый учёт был поставлен учебный корпус гимназии № 4 на 270 мест. В четырёхэтажном здании общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров будут обучаться школьники с 5 по 9 класс.

В Одинцовском городском округе в жилом комплексе «Сколковский» — дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников. Трёхэтажное здание общей площадью более 3,6 тысяч квадратных метров рассчитано на девять групп детей.



В городе Ивантеевка — новая амбулаторная поликлиника на 300 посещений в смену. Четырёхэтажное здание общей площадью более 2,4 тысяч квадратных метров будет обслуживать 84 медицинских работника. В поликлинике предусмотрена медицинская помощь в будние дни с 9:00 до 21:00 и неотложная медицинская помощь в выходные и праздничные дни.

«На территории Московской области активно строят социально значимые объекты, сроки осуществления учетно-регистрационных действий сокращены, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов для формирования комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

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#подмосковье
#жк
#кадастровый социальная инфраструктура
Подмосковных регоператоров по обращению с ТКО перевели на усиленный режим работы
16 декабря 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первый замминистра Игорь Даниленко посетил с рабочим визитом Сергиево-Посадский городской округ. В администрации муниципалитета прошло совещание с представителями оператора.
«На особом контроле во всех городских округах – вывоз отходов. Снегопады, снежные заносы и гололёд сильно затрудняют движение спецтехники, маршруты становятся длиннее и сложнее. В новогодние праздники также растёт количество отходов и припаркованных во дворах автомобилей. Это увеличивает нагрузку на региональных операторов. Поэтому стараемся с каждым муниципалитетом разработать индивидуальные алгоритмы работы и эффективные способы борьбы с запаркованностью», – сказал Даниленко.
Из-за обильных снегопадов регоператоры перешли на режим повышенной готовности. График вывоза отходов во дворах может корректироваться в зависимости от ситуации.
«На особый контроль глав муниципалитетов поставлен вопрос проезда спецтехники к контейнерным площадкам в деревнях. По адресам, где не был произведён своевременный вывоз в дневное время, мы вместе с возчиком работаем во вторую смену», – добавил директор Сергиево-Посадского регионального оператора
Юрий Дуденков.
Сотрудники министерства осмотрели комплекс по переработке отходов «Север» в деревне Сахарово. Его мощность превышает 1 тыс. тонн сырья в год. Делегация осмотрела системы очистки фильтрата, познакомилась с процессом отбора фракций и взвешиванием.

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Российские банки резко сокращают кредитные лимиты
16 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto/igoriss

Банки в России стали заметно сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут разом урезать в несколько раз, причём без предварительного уведомления.
Об этом сообщают пользователи сервиса «Банки.ру», с жалобами которых ознакомились аналитики издания «Известия». Некоторые кредитные организации сокращают лимит даже до нуля. О такой проблеме сообщили три крупных участника рынка. Ситуация особенно обострилась в ноябре-декабре этого года.

Например, клиенты ВТБ рассказали, что им снижали лимиты по кредитным картам вдвое, в девять и даже в 20 раз. Одному из них кредитную сумму в один присест уменьшили с 200 до 10 тысяч рублей. С аналогичными проблемами сталкивались пользователи кредитных карт «Альфа-банка».

Участники финансового рынка идут на такие меры из-за ограничений, введённых Центробанком, в отношении заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банкам не выгодно держать кредитные карты с бесплатным периодом в то время, когда ставки по потребительским займам превышают 30%. Поэтому клиентам сокращают бесплатные периоды и одновременно повышают ставки за снятие наличных и переводы.

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#пользователи
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Землю украинцев на приграничных территориях РФ начали конфисковывать
16 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/Volha Maksimava

Власти приграничных территорий РФ начали конфисковывать земельные участки, принадлежащие гражданам Украины в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом пишет Mash.
По данным издания, иностранные граждане не могут быть собственниками земли на приграничных территориях России. Такие участки начали выставлять на торгах. Сначала бывшим владельцам перечисляли деньги за проданные земли. Однако некоторые в ответных сообщениях начали писать, что полученные средства будут отправлять на нужды ВСУ. Тогда было принято решение направлять вырученные деньги в госказну по решению суда.

На сегодняшний день рассматривается не менее 20 таких дел. В Курской области – семь, в Белгородской – 10, и еще шесть в Брянской. В каждом случае собственниками являются не граждане РФ.

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#деньги
#дом
#всу
#рф
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Для школьников и студентов Каширы провели игру-викторину о Конституции РФ
16 декабря 2024, 10:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Интеллектуальную игру-викторину «Конституция. Основной закон» провела для учеников четырёх каширских школ и двух местных отделений колледжа «Московия» специалист по работе с молодежью Каширского молодежного центра Дарья Шершнева, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе игры её участники продемонстрировали отличное знание российской Конституции, а также смекалку и умение логически мыслить», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

По итогам игры победу одержали команды школ №2 и №4. Второе место заняла команда каширского корпуса колледжа «Московия». А третье место поделили между собой команды школы №9 и корпуса Ожерелье колледжа «Московия». Всем участникам вручили дипломы.

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#студенты
#школьники
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Жителям и гостям Подмосковья рассказали о штрафах за незаконную рубку ели
16 декабря 2024, 10:32

Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»

В Московской области началась операция «Ёлочка-2024». Её цель – пресечь незаконную рубку хвойных деревьев перед новогодними праздниками, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«С 16 по 31 декабря на землях лесного фонда Московской области проводится мероприятие «Ёлочка-2024». Задача – выявление и пресечение незаконной рубки деревьев хвойных пород, охрана молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период. На это время организованы дежурства лесной охраны, увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные группы с правоохранителями, общественными лесными инспекторами и представителями казачьих обществ», – пояснил Агулов.
Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»

Он добавил, что маршруты патрулирования лесов подобраны заранее.


Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»

Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за незаконную рубку лесных насаждений виновным грозит административный штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц до 500 тыс. – для юридических. Если ущерб превысил 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.

Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»

Статья КОАПП устанавливает, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников предусматривает штраф для граждан вот 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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На уборку подмосковных дворов вывели более 500 тракторов
16 декабря 2024, 10:23

Фото: Дмитровское и Шатурское лесничества, лесничество «Русский лес»

Свыше 500 подметающих тракторов задействовали в уборке дворовых и общественных территорий Московской области утром в понедельник, 16 декабря, общее количество участвующей в очистке дворов коммунальной техники превысило 70%, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«По состоянию на восемь утра на подмосковные улицы для работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 506 подметающих тракторов», — говорится в сообщении.
Уборка проводится по установленной схеме: сначала расчищаются пространства у входных групп домов, а также тротуары, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам. Затем проводится уборка внутридворовых проездов, детских площадок и парковок.

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#минчистоты
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#подмосковье
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Мигранты в России могут зарабатывать до 380 тыс. рублей, сообщили в Минтруде
Минтруд озвучил самые высокие зарплаты мигрантов в России
16 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министерство труда и соцзащиты России определило квоты для регионов на привлечение иностранных работников и озвучило зарплаты для замещаемых мигрантами должностей. Об этом сообщает РБК.
Лидером по предоставленной квоте стала Амурская область – 27,1 тыс. специалистов. В регионе широко представлен китайский бизнес. Вошла в число лидеров и Московская область с 23 тыс. специалистов. В общей сложности в 2025 году в российские регионы планируется привлечь 235 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа.

В ведомстве объяснили, что привлечение иностранцев связно с отсутствием кадров в регионах, а также вводом импортного оборудования, требующего обслуживания и наладки.

Отмечается, что квоты распространяются только на иностранных граждан, прибывающих в Россию по визе (без неё в стране могут трудиться выходцы из стран ЕАЭС, уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии). Чаще всего по квотам принимают граждан Китая, Турции, Вьетнама, Индии и Сербии.

В документе ведомства указано, что каждая вторая позиция для таких работников предлагает заработок в размере не выше 60 тыс. рублей. Однако максимальный доход оценивается в 380 тыс. рублей. Такую зарплату получает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Чуть меньше – 275 тыс. рублей – предлагают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова. А инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тыс. рублей.

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#зарплата
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#минтруд
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Загруженность дорог Подмосковья утром 16 декабря достигла шести баллов
16 декабря 2024, 10:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 декабря, основные сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Осташковское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более 862 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Дагестанец умер, узнав, что не он отец своего 23-летнего сына
16 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Olga Buntovskih

Житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.
В 1998 году в одном из местных роддомов акушерка случайно перепутала новорожденных мальчиков. Заур и его жена Патимат, ничего не подозревая, растили сына. В 2021 году Патимат узнала правду: их биологический сын проживает в соседнем селе. Она пыталась утаить это от мужа, но спустя три года он узнал, что 23 года растил не своего ребенка.

Друзья семьи рассказали, что мужчина пережил сильнейший стресс. Сразу после того, как Заур узнал шокирующую новость, он замкнулся, стал надолго уходить из дома. Его тело нашли в горах, смерть наступила от остановки сердца.

Овдовев, Патимат подала иск против роддома, где произошла чудовищная ошибка. По решению суда она получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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