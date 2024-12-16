В Московской области на кадастровый учёт поставили три социальных объекта

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
В начале декабря текущего года Управление Росреестра по Московской области оперативно поставило на государственный кадастровый учёт ряд социально значимых объектов для региона, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В Лыткарино на кадастровый учёт был поставлен учебный корпус гимназии № 4 на 270 мест. В четырёхэтажном здании общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров будут обучаться школьники с 5 по 9 класс.
В Одинцовском городском округе в жилом комплексе «Сколковский» — дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников. Трёхэтажное здание общей площадью более 3,6 тысяч квадратных метров рассчитано на девять групп детей.
В городе Ивантеевка — новая амбулаторная поликлиника на 300 посещений в смену. Четырёхэтажное здание общей площадью более 2,4 тысяч квадратных метров будет обслуживать 84 медицинских работника. В поликлинике предусмотрена медицинская помощь в будние дни с 9:00 до 21:00 и неотложная медицинская помощь в выходные и праздничные дни.
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В Одинцовском городском округе в жилом комплексе «Сколковский» — дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников. Трёхэтажное здание общей площадью более 3,6 тысяч квадратных метров рассчитано на девять групп детей.
В городе Ивантеевка — новая амбулаторная поликлиника на 300 посещений в смену. Четырёхэтажное здание общей площадью более 2,4 тысяч квадратных метров будет обслуживать 84 медицинских работника. В поликлинике предусмотрена медицинская помощь в будние дни с 9:00 до 21:00 и неотложная медицинская помощь в выходные и праздничные дни.
«На территории Московской области активно строят социально значимые объекты, сроки осуществления учетно-регистрационных действий сокращены, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов для формирования комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.
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Дайана Хусинова