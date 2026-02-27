Новый ГОСТ для отелей появится в России
В России с июня заработает новый ГОСТ для отелей. Об этом пишет РИА Новости, изучив документ Росстандарта.
Новый стандарт определяет общие требования к объектам размещения туристов, за исключением частных гостевых домов. Гостиницы, отели, базы отдыха и другие подобные объекты могут быть расположены как в капитальных зданиях, так и в некапитальных сооружениях, включая территории объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых природных зон.
Однако гостиницы не могут находиться в жилых помещениях. Рекомендуется размещать санатории на землях рекреационного назначения. Территории, прилегающие к санаториям, базам отдыха и кемпингам, должны быть ограждены, благоустроены и освещены в тёмное время суток.
При строительстве новых гостиниц выше пяти этажей необходимо предусмотреть круглосуточный лифт. В средствах размещения также требуется соблюдать антитабачное законодательство, предусматривая специальные места для курения для курящих гостей.
Определены и требования к предоставлению услуг туристам: если служба приёма и размещения работает не круглосуточно, она должна обеспечивать беспрерывную связь с администратором. В стандарте указано, что гостиницы обязаны регулярно убирать номера и менять постельное бельё в соответствии с установленными нормами. Кроме того, в отелях должны быть доступны услуги скорой помощи, аптечка и тонометр.
