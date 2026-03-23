В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду
Необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, чтобы получить перерасчет за некачественную воду в многоквартирном доме. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
Депутат подчеркнул необходимость обеспечения безопасности питьевой воды, соответствующей высоким санитарным стандартам. Он отметил, что жители многоквартирных домов иногда сталкиваются с проблемами, такими как ржавая, мутная вода, посторонние запахи или неприятный привкус.
Политик напомнил, что граждане могут обращаться в диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации в любое время, поскольку эти службы работают круглосуточно. Он также указал на важность фиксации номера заявки, времени звонка и фамилии сотрудника, принявшего обращение, поскольку это является началом официальной процедуры.
Если управляющая компания не реагирует в течение двух часов после поступления обращения, депутат рекомендовал жителям самостоятельно составлять акт о нарушении, привлекая к этому соседей. Панеш добавил, что необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу при любых отклонениях качества воды от нормы, включая изменение цвета (ржавый, желтоватый, зеленоватый), мутность, наличие осадка, посторонних запахов или привкусов.
