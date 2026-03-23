В Кузбассе резко вырос спрос на ипотеку

23 марта 2026, 17:18

В феврале 2026 года жители Кемеровской области оформили вдвое больше ипотек по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе кузбасского Росреестра.





По данным ведомства, за последний зимний месяц поступило 647 заявлений на регистрацию ипотеки. Всего в январе и феврале кузбассовцы оформили 1315 ипотечных кредитов. Годом ранее эта цифра составляла 562, пишет VSE42.RU.



Руководитель регионального управления Росреестра Ольга Тюрина отметила, что рост ипотеки и ДДУ указывает на стабильность на рынке недвижимости. Она выразила надежду на то, что жители Кузбасса и далее смогут улучшать свои жилищные условия.





«Росреестр со своей стороны продолжит развивать электронные сервисы. Ведь от них напрямую зависит скорость регистрационных действий», — приводит слова Тюриной «Сiбдепо».