Новый кластер ИЖС «Максимиха» появится в Домодедово

23 января президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Теперь для всех регионов критерий один: «Многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно». Но воспользоваться соцподдержкой можно будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится по очной форме.