Новый кластер ИЖС «Максимиха» появится в Домодедово

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье построят кластер ИЖС «Максимиха». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках проекта на 668 га будет возведено 790,2 тыс. кв. метров жилья — порядка 6585 индивидуальных жилых домов, которые обеспечат объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, полностью отдать кластер в эксплуатацию планируется в 2032 году.
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«Дома будут строиться по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и продаваться в формате «под ключ» — с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям, возможностью полной меблировки и дополнительного обустройства. Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и вело-дорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева