В Королёве готовят площадку под строительство большой поликлиники

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«В Королёве проживает более 220 тысяч жителей, из них более 48 тысяч – дети. В городе восемь поликлиник, но, чтобы пройти полное обследование и попасть к узким специалистам, жителям приходилось перемещаться между ними. Новая поликлиника решит эту проблему», — заявил глава муниципалитета Игорь Трифонов.За одну смену в новой поликлинике смогут принять 600 взрослых и 300 маленьких пациентов. Кроме того, на 100 пациентов в день будет рассчитан травмпункт поликлиники. Медучреждение оснастят самой современной техникой, а приём здесь будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, офтальмологи, неврологи, гинекологи и прочие специалисты.
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