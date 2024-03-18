В Красногорске стартует строительство школы и детского сада

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад и школу построят на территории жилого комплекса «Крокус Таун» в Красногорске, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«В первой очереди застройщик Crocus Group возведёт школьный корпус на 825 мест из 2220, и первый блок детского сада на 300 мест из запланированных 800», — отмечается в сообщении.В ЖК «Крокус Таун» планируется построить и другие объекты социальной инфраструктуры. В частности, у жителей будет своя поликлиника, а также двухуровневый спортивных дворец с ледовой ареной, пятидесятиметровым бассейном и залами для занятий единоборствами. Кроме того, в проект входит благоустроенный бульвар на набережной.
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Лев Каштанов