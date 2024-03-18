В Красногорске стартует строительство школы и детского сада

Великий пост в 2024 году начинается 18 марта, а заканчивается 4 мая. Это семь недель духовного и телесного очищения, подготовки к Пасхе, которая пройдет 5 мая. Какая еда в пост запрещена, что можно употреблять в пищу, календарь питания по дням — в материале «Радио 1».